Travestito da milite di pubblica assistenza carica in auto e ruba alcuni distributori automatici da una tabaccheria: denunciato dalla Polizia Locale

Finale Ligure. E’ stato individuato e denunciato dalla polizia locale di Finale Ligure il responsabile di un furto ai danni di una tabaccheria della cittadina rivierasca.

Il fatto è avvenuto durante la settimana, quando alcuni distributori automatici, con tutta la merce contenuta all’interno, sono stati sottratti ad una tabaccheria a FinalPia. Sfortunatamente per il ladro, il suo gesto è stato catturato dall’occhio di una delle molte telecamere che controllano i quartieri della città, circostanza che ha permesso agli uomini della polizia locale di ricostruire i dettagli dell’azione e i movimenti del soggetto, sino al fermo dello stesso.

Il sospettato, travestito da milite di una pubblica assistenza, si è appropriato dei distributori approfittando della chiusura della tabaccheria: il malvivente li ha caricati nel portabagagli di una Mercedes (tracciata dal sistema di videosorveglianza cittadino) ma è incappato in un portale con capacità di lettura e selezione delle targhe e ciò ha permesso di risalire all’intestatario delle vettura e da qui al responsabile del furto.

Si tratta di M.I., un 44 enne di nazionalità italiana, domiciliato a Loano, già gravato da una lunga lista di precedenti penali per rapina, furto, spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. In accordo con il pubblico ministero il soggetto è stato sottoposto alle procedure di fotosegnalamento, al termine delle quali M.I. è stato nuovamente denunciato per furto, guida con patente revocata e sostituzione di persona, avendo esibito all’atto del fermo una patente di guida appartenente ad un’altra persona.

All’atto della perquisizione del veicolo utilizzato dal soggetto (deferito all’autorità giudiziaria) gli uomini della polizia locale hanno rinvenuto attrezzi da scasso e altri documenti intestati a terze persone.