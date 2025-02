Trasporti, Consiglio regionale: “Investimenti nel settore ferroviario”

Liguria. Con 15 voti a favore (maggioranza) e 13 contrari è stato approvato l’ordine del giorno 39, presentato da Matteo Campora (Vince Liguria-Noi Moderati), che impegna la giunta a proseguire nelle azioni intraprese con Trenitalia e Rfi a tutela dei cittadini, ad attivare azioni finalizzate ad accelerare gli investimenti in atto, a proseguire le attività di ascolto e di concertazione con le associazioni dei consumatori e dei pendolari e a tenere informato il Consiglio regionale.

Il documento è stato discusso nella seduta odierna dedicata ai trasporti in Liguria.

Nell’ordine del giorno all’esame in aula si è rilevato che negli ultimi anni Regione Liguria ha effettuato investimenti per il miglioramento della flotta dei treni permettendo uno svecchiamento dell’età media dei convogli che è passata dai 26 anni del 2015 ai 5 anni del 2024, che sono stati acquistati 48 nuovi elettrotreni e che, in seguito ai disservizi, sono state messi in campo azioni, con l’intervento diretto del presidente della Giunta Marco Bucci e dell’assessore ai trasporti Marco Scajola, per richiamare RFI e Trenitalia ai loro doveri attivando anche una task force.

Nel documento si è ricordato poi che la Giunta si è accordata per il mantenimento della carta “Tutto Treno Liguria” e per l’estensione ai treni regionali degli abbonamenti InterCity e FrecciaBianca, prorogata dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025.