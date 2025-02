Trasformazione digitale, Legacoop Liguria tra i 34 spoke nazionali che accompagnano le imprese

Liguria. Legacoop Liguria è uno dei 34 spoke nazionali che accompagnano le imprese in percorsi di trasformazione digitale grazie al progetto nazionale Digital Ace – Artisanal and Cooperative Enterprises.

In Liguria il progetto punta ad aumentare le competenze e creare una cultura innovativa basata su modelli di business sostenibili e responsabili in particolare nei settori della cultura, agri-food, logistica, edilizia, turismo e commercio, comunicazione e terziario avanzato, servizi alla persona alle imprese e alle comunità.

“Le nostre cooperative ci chiedono sempre più spesso di essere sostenute nei percorsi di trasformazione digitale. Grazie a Digital Ace riusciremo ad accompagnarle nelle diverse fasi – spiega Mattia Rossi, presidente di Legacoop Liguria – Partiremo da un primo percorso di valutazione della maturità digitale dell’impresa per individuarne in profondità gli elementi di forza e debolezza. Fino ad arrivare alla definizione di un piano d’azione su innovazione e trasformazione digitale, mettendo a fuoco orientamenti specialistici che possano essere vincenti nei diversi settori”.

Il Polo di Innovazione Digital Ace – Artisanal and Cooperative Enterprises mira a coinvolgere a livello nazionale 7.500 imprese cooperative e artigiane in tutta Italia ad accompagnarne 1.000 in percorsi di trasformazione digitale.

“Grazie al nostro Polo di Innovazione vogliamo realizzare con le nostre cooperative soluzioni di filiera e intersettoriali – aggiunge Mattia Rossi -. Mettiamo a disposizione risorse umane e finanziarie per aiutare le imprese a definire le proprie esigenze, mettendole in rete con l’ecosistema innovativo del Polo a livello nazionale , individuando le opportunità specifiche che le tecnologie possono loro offrire”.

Digital Ace, promosso da Legacoop Nazionale, Fondazione PICO, CNA rientra tra i progetti ammessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per l’individuazione e la selezione di “Poli di innovazione” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Siamo orgogliosi che il livello nazionale di Cna insieme a Legacoop abbia ottenuto da parte del MIMIT questa opportunità – aggiunge il segretario di Cna Liguria, Angelo Matellini -. Le piccole e medie imprese possono avere importanti benefici e facilitazioni nell’evolversi digitalmente, possono crescere se riescono a innovarsi e conquistare autonomia e competenza. In alcuni settori però le facilitazioni concesse dalla digitalizzazione modificano procedure e richiedono una forte capacità di cambiamento, non sempre è facile e ciò che può diventare un’opportunità diventa uno svantaggio. Grazie a questo percorso sarà possibile dare supporto alle PMI nell’affrontare questa sfida”.