Traffico sulla Sp29, Isetta sollecita Olivieri: “Necessario un intervento urgente per Cadibona”

Quiliano. “Emergenza Cadibona. Ormai le proteste provenienti dagli abitanti dell’omonima località, crocevia continuo, sul fronte viabilistico, nei collegamenti extraurbani tra Liguria e Piemonte, sono sempre più vibranti. Al punto da chiedere un decisivo intervento rientrante tra le competenze dell’Amministrazione Provinciale di Savona”. A farsi portavoce di queste esigenze, ormai non più rinviabili, è il Sindaco di Quiliano Nicola Isetta che ha sottoposto la problematica al Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

“La strada provinciale n. 29 ‘Colle di Cadibona’ – dichiara il Sindaco -, interessa una parte significativa del territorio della Città di Quiliano e rappresenta ormai un’arteria principale di collegamento tra le zone costiere del Savonese con il Piemonte, oltre che per i collegamenti stradali dei camion e degli autoarticolati da e per i porti di Savona e Vado Ligure. Oltretutto il trasporto su gomma si è reso particolarmente intenso, nell’ambito dell’intera giornata diurna e notturna.”

“La vicinanza dei suddetti porti – prosegue Isetta -, che si riferiscono sia al traffico turistico sia a quello crocieristico sia a quello del trasporto merci, permette, attraverso il valico del Colle di Cadibona, di raggiungere in pochi chilometri (circa 12) l’altopiano piemontese, usufruendo anche dell’ingresso del casello autostradale di Altare di collegamento a tutte le zone industriali e artigianali del nord Italia, in particolar modo piemontesi e lombarde. Di contro, questo fenomeno sta creando forti criticità a danno della popolazione quilianese residente in località Cadibona, che si trova letteralmente travolta e, osiamo aggiungere, esasperata dal transito giornaliero di migliaia di vetture che costituiscono traffico sia turistico sia pendolare”.

“La situazione – precisa, inoltre, il primo cittadino di Quiliano – è altresì aggravata dal fatto che l’attuale concessionario dell’autostrada Savona – Torino effettua lavori di manutenzione sul tratto Altare – Savona durante le ore notturne, chiudendo quindi il transito integrale. Di conseguenza il traffico veicolare di camion e autoarticolati di imprese provenienti da tutta l’Europa viene dirottato sulla viabilità provinciale, travolgendo così il territorio di Cadibona. Ciò sta creando un fortissimo disagio che, continuamente, viene espresso dagli abitanti della suddetta località a questa Amministrazione Comunale.”

“Nel corso degli anni, infatti – aggiunge Isetta – la Città di Quiliano e la Provincia di Savona hanno avviato, condiviso e attuato appositi protocolli di collaborazione e interventi sull’organizzazione della viabilità e sulla realizzazione di marciapiedi lungo il tratto che interessa Cadibona. Per queste ragioni, ho richiesto e sollecitato il Presidente Olivieri, affinché possa farsi promotore per tornare a sviluppare un analogo intervento, proprio per dare soluzione alle criticità, tuttora aperte, e di cui i nostri concittadini chiedono e sollecitano un intervento determinante.”

“In primo luogo – dichiara il Sindaco – occorre programmare gli interventi finalizzati a risolvere le problematiche correlate alla strettoia di fronte alla Chiesa Parrocchiale di Cadibona: a fronte dell’incrocio di due autoarticolati nelle due direzioni opposte (da Altare e da Savona); ciò permetterebbe di dare soluzione a questa criticità, visto che già in passato e in epoca recente si sono verificati diversi danneggiamenti alle abitazioni presenti. Inoltre, è necessario sviluppare i lavori di realizzazione di un marciapiede nella parte superiore dell’abitato verso Altare.”

“In modo prioritario – sottolinea Isetta – ci si riferisce proprio alla gestione del passaggio pedonale nel tratto a monte in cui non è stato realizzato il marciapiede. Auspico – conclude Nicola Isetta – che la Provincia di Savona prenderà in considerazione le nostre richieste, al fine di attivare tutti gli interventi necessari di pubblico interesse sulla viabilità della S.P. 29, proprio per risolvere le problematiche evidenziate dalla popolazione di Cadibona a questa Amministrazione Comunale.”