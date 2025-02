Tpl Linea presenta ai sindacati il nuovo piano industriale, Cgil e Cisl: “Non devono peggiorare le condizioni dei lavoratori”

Savona. Straordinario recuperato come riposo (e non più pagato), modifica dell’orario del turno per gli autisti (le 6 ore e mezza di turno verrebbero distruibuite su più ore rispetto alle 7,5 attuali), meno personale in officina (passerebbero dai 37 di oggi a 23) e stop ai bus a Savona dopo le 21 (solo a chiamata e servizio subappaltato).

Sono queste le principali novità – che preoccupano i sindacati – introdotte dal nuovo piano industriale presentato ieri da Tpl Linea alle organizzazioni sindacali.

Il percorso di confronto iniziato ieri proseguirà nelle prossime settimane: “Non devono peggiorare le condizioni dei lavoratori“, è questo il punto fermo nelle richieste che saranno rivolte dai sindacati all’azienda.

“Siamo molto preoccupati – spiega Simone Turcotto, della Filt Cgil di Savona – queste novità comporterebbero un peggioramento delle condizioni non da poco. Verrebbe riconosciuto un premio a chi fa poca malattia ma in queste condizioni parlare di un premio diventa difficile”. Lunedì ci sarà l’assemblea dei lavoratori e verrà deciso come agire: “Valutiamo anche lo sciopero, non escludiamo di chiedere l’intervento degli enti”.

Aggiunge Davide Baccino, della Fit Cisl Savona: “Il piano è molto articolato e dettagliato, prendiamo atto che stanno per arrivare cambiamenti, ma l’innovazione deve passare tramite gli investimenti. Le novità devono essere introdotte senza peggiorare le condizioni dei lavoratori. Chiedero incontro a Comune e Provincia”. Anche per la Cisl si terrà un’assemblea dei lavoratori per confrontarsi.