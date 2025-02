TPL Linea, i Giovani Democratici: “No a un piano industriale che penalizza i cittadini”

Non si ferma la bagarre sul nuovo piano industriale di TPL Linea: oltre ai sindacati, anche amministratori e forze politiche stanno manifestando preoccupazioni sul futuro del servizio di trasporto pubblico locale a Savona e provincia.

Il segretario Andrea Ferrari insieme ai Giovani Democratici di Savona affermano: “Un piano che potrebbe tradursi in un taglio del servizio ai danni dei cittadini. Riteniamo giusto e necessario un processo di ridefinizione e ottimizzazione del trasporto pubblico locale, ma questo non deve avvenire a discapito della qualità e dell’accessibilità del servizio”.

“La mobilità pubblica è un diritto essenziale e un servizio strategico per il territorio. Piuttosto che ridurre le corse o eliminare tratte fondamentali, è indispensabile esplorare soluzioni innovative per rendere l’azienda più efficiente e sostenibile, senza scaricare il peso delle scelte aziendali sugli utenti”.

Tra le possibili soluzioni che proponiamo: Convenzioni con locali e discoteche per garantire un servizio notturno sicuro e incentivare l’uso del mezzo pubblico da parte dei giovani. Migliore integrazione con i servizi turistici e scolastici per aumentare la domanda e migliorare la sostenibilità economica. Digitalizzazione e ottimizzazione delle linee, attraverso un’analisi dei flussi di utenza per migliorare la distribuzione delle corse. Ricerca di finanziamenti e partnership, per sostenere investimenti senza penalizzare il servizio.

“Invitiamo TPL e le istituzioni locali a un confronto aperto con cittadini e parti sociali per trovare soluzioni condivise che salvaguardino il diritto alla mobilità e il futuro del trasporto pubblico locale” conclude il segretario dei Giovani Dem.