Tpl Linea accompagna la candidatura di Savona a Capitale italiana della Cultura 2027

Savona. Il trasporto pubblico è un’infrastruttura strategica per la vita di una città, non solo in termini di mobilità, ma anche come elemento di connessione sociale e culturale. Per questo, Tpl Linea ha scelto di accompagnare concretamente la candidatura di Savona a Capitale italiana della Cultura 2027, allestendo con una grafica dedicata l’interno dell’autobus che il prossimo 26 febbraio porterà a Roma i sindaci della provincia, impegnati a sostenere il progetto.

“Mettiamo a disposizione il nostro pullman per accompagnare i sindaci del territorio in un momento così significativo – dichiara Vincenzo Franceri, presidente di Tpl Linea –. Il trasporto pubblico non è solo un servizio essenziale per la mobilità quotidiana, ma un’infrastruttura che connette luoghi, persone e idee. Con questa iniziativa vogliamo continuare il nostro impegno per il territorio, sostenendo una candidatura che valorizza l’identità culturale di Savona e della sua provincia”.

“Ringrazio Tpl per aver voluto sostenere la candidatura con un atto di grande valore simbolico – dichiara Marco Russo, sindaco di Savona – mettere a disposizione un pullman per consentire di organizzare una trasferta collettiva dei sindaci e dei partner che verranno ad assistere alla presentazione del dossier al ministero. l’audizione, indipendentemente dall’esito, sarà una bellissima esperienza, grazie al pullman diventerà una festa del territorio che durerà tutto il giorno”.

Tpl Linea conferma così il proprio ruolo non solo come operatore di mobilità, ma come attore del territorio, capace di contribuire a una Savona più accessibile, connessa e culturalmente viva.