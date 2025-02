Tovo, taglio del nastro per la sezione Primavera nella scuola dell’Infanzia

Questa mattina è stata inaugurata la sezione Primavera all’interno della scuola dell’Infanzia di Tovo San Giacomo: si tratta di un nuovo spazio educativo, riservato ai bimbi di età compresa fra i 24 ed i 36 mesi, che favorirà un continuità del percorso formativo.

“Fra i 2 e i 3 anni, infatti, emergono nei bambini determinati bisogni e specifiche esigenze come la scoperta di sé e la prima conquista di autonomia. Un passaggio quindi importante nello sviluppo e crescita della bambina e del bambino” afferma il sindaco Alessandro Oddo.

“L’apertura della sezione Primavera è il frutto di anni di progetti, ma anche della concreta sinergia fra Comune e Istituto Comprensivo Statale che hanno lavorato insieme per arrivare a questo importante traguardo”.

“Un mio sincero e grande ringraziamento va a tutti gli attori di questo progetto a partire dalla dirigente scolastica dott.ssa Manno e del suo staff dell’Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure e dei nostri uffici comunali, fra cui, Michela Zunino dell’Ufficio Scolastico che nella sezione Primavera non ha messo solo la sua professionalità, ma anche tanta passione, tanto amore e molta caparbietà”.

“Infine, un ringraziamento va alla nostra consigliera delegata Sabrina Tameo che anche lei si è impegnata ben oltre il suo dovere da consigliere”.

“Da oggi 6 piccolissimi arricchiranno con la loro allegria e la loro voglia di scoprire la nostra scuola rendendola non solo uno spazio educativo all’avanguardia, ma anche un presidio sociale per tante giovani famiglie di Tovo San Giacomo e non solo” conclude il primo cittadino.