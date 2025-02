Tornano gli incontri di “Conoscere l’Alzheimer 2025: un’occasione per ricevere informazioni e condividere esperienze a gestire la malattia

Savona. Il 28 febbraio 2025 riprendono gli incontri di “Conoscere l’Alzheimer” con il patrocinio dell’ASL2 Savonese, dell’Ordine dei Medici di Savona e della Provincia di Savona.

Tutte le riunioni in programma nel 2025 si svolgono i venerdì pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.30, presso la sala congressi “Lorenzo Spotorno” dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’ingresso è libero e gratuito.

Scopo dell’iniziativa è principalmente quella di informare familiari e caregiver (i familiari che curano e assistono) su tutti gli aspetti legati alla gestione della malattia, ma vuole anche sensibilizzare la popolazione e sfatare i pregiudizi legati a questa patologia.

Per questa ragione “Gli incontri sono rivolti non solo ai caregiver, ma anche a chi desidera approfondire questa tematica direttamente dalla voce di chi ha vissuto questa esperienza – spiega Patrizia Paccagnella, presidente di AFMAponentesavonese – Niente è più utile e rassicurante che ricevere testimonianze positive ed incoraggiamenti da chi ha affrontato in prima persona tale esperienza”.

Il contenuto degli incontri ha un taglio molto pratico: si propongono consigli e soluzioni, per gestire al meglio la malattia e garantire alla persona con Alzheimer una qualità di vita il più possibile dignitosa ed inclusiva.

“L’Alzheimer è diventato un grande problema sanitario e sociale e non coinvolge solo il paziente e la famiglia ma anche tutte le nostre comunità; per questo è importante creare un’alleanza per affrontare INSIEME il percorso di conoscenza, aiuto, sostegno e soprattutto di solidarietà.” conclude Patrizia Paccagnella.

AFMAponentesavoneseODV è da molti anni un importante punto di riferimento per i familiari dei malati sul territorio di ASL 2 Savonese: ha un Punto di Ascolto presso la Neurologia dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Pad. Elio, 1° piano) tutti i mercoledì mattina. Offre un servizio di Ascolto telefonico al n. 345.7388089 e gestisce lo spazio “Ricordi e Caffè” (ex AlzheimerCaffè) presso L’Istituto Trincheri di Albenga.

Per info:

– AFMAponentesavoneseODV tel. 345 7388089 @: info@afmaponentesavonese.org

– S.C. Neurologia, Ospedale Santa Corona Pietra Ligure – tel. 019.623.2601

Dallo scorso anno ha esteso la propria attività anche nell’imperiese attivando un secondo punto di ascolto (numero 375.8014414).

“Da anni sosteniamo questa iniziativa per la sua grande utilità, sia sul piano pratico che psicologico. L’Alzheimer ha un impatto profondo sulla vita dei malati e delle loro famiglie, incidendo non solo sulla sfera personale, ma anche su quella relazionale e sociale. In tale contesto, questa iniziativa, insieme alle altre attività promosse dall’Associazione, rappresentano un prezioso sostegno per le famiglie, accompagnandole nel percorso di assistenza e cura e aiutandole a gestire al meglio la vita quotidiana, sia in casa che nella società” dichiarano da Aslò 2.