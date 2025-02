Toirano, De Fezza si dimette dal ruolo di consigliere comunale: “Spazio alle nuove leve”

Toirano. Giuseppe De Fezza si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Toirano.

Il già sindaco della cittadina della Val Varatella ha motivato la sua decisione spiegando di “voler lasciare spazio a nuove leve. Dopo 20 anni di amministrazione a Toirano penso di aver dato quello che potevo”.

Cinzia Peroni, sua collega di minoranza, dichiara: “Sono molto dispiaciuta per le dimissioni di Giuseppe De Fezza ma ne comprendo le ragioni. L’amministrazione del paese perde un tassello importante, una persona di grande esperienza che ha dato tanto e che ha sempre avuto Toirano nel cuore”.

“Nei giorni scorsi ci siamo riuniti con il gruppo della lista Semplicemente Toirano e Giuseppe ci ha comunicato la sua scelta. Dal confronto è emersa la volontà di andare avanti per portare in consiglio comunale le istanze di tutti coloro che non si riconoscono nell’attuale governo del paese. Per me un nuovo carico di responsabilità che porterò avanti con serietà nel rispetto dei ruoli e di tutti i toiranesi che mi hanno dato fiducia”.

Al posto di De Fezza dovrebbe subentrare Deni Aicardi, primo dei non eletti alle ultime elezioni amministrative.