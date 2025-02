Tir in corso Mazzini, la polemica: “Strada piena di buche, il Comune intervenga”. L’assessore: “Vediamo cosa riusciamo a fare”

Savona. “Non si può sopportare più questo traffico in corso Mazzini. L’asfalto ormai è un colabrodo, ci sono solo buche e tombini sprofondati. E’ una cosa invivibile”. La polemica viene sollevata da un residente di Corso Mazzini a Savona, via di transito per i mezzi pesanti che si spostano dal porto alla Val Bormida.

“Abbiamo scritto al sindaco – spiega -, al settore lavori pubblici e a quello manutenzioni stradali. E’ urgente che il Comune intervenga, sono 5 mesi che sollecitiamo”.

Il tratto di strada in condizioni peggiori è quello tra il Letimbro e via XX Settembre: “Anche estremamente pericolo – aggiunge il residente -, in presenza di semaforo verde gli autoarticolati a pieno carico imboccano la discesa a velocità molto elevata. Non è mai successo niente e speriamo non succeda”.

L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi replica: “Vediamo cosa riusciamo a fare. Abbiamo tante richieste, interventi complessi richiedono programmazione. Il tratto verso Albissola è stato asfaltato due anni fa, nella parte verso il torrente ci sono tanti sottoservizi che rendono complicato l’intervento, oltre al problema delle risorse”.