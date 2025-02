Termovalorizzatore in Valbormida, lettera a tutti i sindaci da “Progetto Vita e Ambiente”

Valbormida. Termovalorizzatore, l’Associazione “Progetto Vita e Ambiente” scrive a tutti i sindaci della Valbormida per invitarli a prendere una posizione precisa contro l’ipotesi di un impianto per i rifiuti sul territorio.

“Facendo riferimento ai recenti articoli sulla possibilità piuttosto concreta di avere un Termovalorizzatore in Valbormida (Cengio o Cairo) la nostra Associazione chiede vivamente che tutte le forze politiche sia di minoranza che di maggioranza dei comuni prendano una posizione chiara, decisa e comune sulla inaccettabilità di qualsiasi proposta circa questo tipo di impianti. È auspicabile che nei consigli comunali venga inserito nell’ordine del giorno l’argomento Termovalorizzatore /Inceneritore e che ciò diventi un no unanime, condiviso e definitivo”, scrivono nella missiva.

“La nostra Associazione ritiene che la possibilità di instaurare un impianto del genere su un territorio da lungo tempo usato e abusato in termini ambientali ed epidemiologici, non abbia ragione di essere e che la Valbormida meriti finalmente una politica di sviluppo ben diversa. Fra i numerosi motivi a sostegno della nostra posizione ci sono: la qualità dell’aria che molto spesso sfora i termini di legge; una viabilità già pesantemente compromessa che potrebbe arrivare al collasso totale; il rischio reale di diventare il principale luogo di conferimento dei rifiuti di una vasta area (Liguria tutta e basso Piemonte) pur non essendo i principali fruitori dell’impianto stesso; una situazione sanitaria Valbormida abbondantemente insufficiente e compromessa. Inoltre per la quantità di rifiuti prodotti nella nostra Valle non è certo necessario un impianto di termovalorizzazione, avendo raggiunto un’alta percentuale di raccolta differenziata . Se proprio è necessario installare un inceneritore è opportuno realizzarlo dove può essere più utile a chi produce più “rumenta” e differenzia meno, ma non nella nostra valle”, concludono.