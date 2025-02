Termovalorizzatore in Valbormida, contrari anche i circoli di Fratelli d’Italia

Valbormida. I circoli di Fratelli d’Italia della Val Bormida (Cairo Montenotte, Altare, Millesimo) “desiderano ribadire il proprio dissenso in merito ad un paventato futuro insediamento di un termovalorizzatore e di ulteriori installazioni di pale eoliche in Valbormida, specie nel comune di Altare, in quanto rimaniamo convintamente ancorati alle proprie linee guida”.

Scrivono: “Ricordando che per 100 anni la Valbormida è stata considerata la “pattumiera” regionale, si ribadisce quanto segue: evitare qualsiasi nuovo insediamento inquinante in tutto il territorio già molto devastato; promuovere tutte le attività possibili per diminuire il tasso di inquinamento terreno e acustico esistente, non deturpare ulteriormente il territorio”.

“Comprendiamo e condividiamo pertanto la necessità della nostra Regione Liguria di chiudere il cerchio del riciclo dei rifiuti ma sicuramente non nella nostra Valbormida, confidiamo nella sensibilità della nostre amministrazioni comunali che vogliano aderire al nostro dissenso in modo tale da esprimersi congiuntamente nel merito”, concludono.