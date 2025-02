Termovalorizzatore in Valbormida? A Cairo e a Cengio si alzano le barricate

Valbormida. Via libera della Regione Liguria alle manifestazioni di interesse per la costruzione di un nuovo termovalorizzatore: in Valbormida crescono i timori su una scelta che potrebbe interessare il territorio. Per la precisione, vista l’attenzione verso i siti di Cairo e Cengio, il fronte del no si sta “armando” per ostacolare sul nascere il progetto.

Per quanto riguarda Cairo Montenotte, il consigliere di opposizione in quota Pd Alberto Poggio chiede che venga scritta nero su bianco la contrarietà a tale impianto. “Sino ad oggi, ad ogni nostra interrogazione o proposta di ordine del giorno per dire un chiaro e deciso no ad un termovalorizzatore sul nostro territorio, la Giunta Lambertini ci ha sempre risposto che non c’era nulla di concreto e che quindi era inutile parlarne, o peggio, lasciando intendere che, se cambiassero le condizioni ambientali, se ne potrebbe parlare”, sottolinea.

“Ora invece c’è già addirittura il via libera da parte della Regione per una manifestazione di interesse. Visto che questa prevede che la proposta progettuale debba essere accompagnata da una nota di adesione del Comune interessato, ritengo sia arrivato il momento di approvare un ordine del giorno che dica chiaramente: “No, né ora né mai, ad un termovalorizzatore/inceneritore nel nostro comune“, ribadisce il consigliere del gruppo “Più Cairo”.

Da Cengio interviene l’ex presidente dell’associazione Ala, Pier Giorgio Giacchino: “Viste le scarse reazioni alla delibera della giunta ligure in merito alla individuazione dei cinque siti per la termodistruzione dei rifiuti dell’intera regione, tra tutti Cengio il più papabile, la domanda è: tanto rumore per nulla? Al momento un’avance, un sondaggio, l’inizio di un gioco delle parti per una intenzione che viene da lontano. In realtà niente di veramente nuovo se non l’eterno tentativo di sfruttamento di una collocazione di confine che ha lucrato vantaggi scandalosi al territorio ligure e generato danni secolari a quelli piemontese, mai finiti”.

E prosegue: “La storia personale del presidente Bucci parla di una figura operativa, essenziale, pragmatica, per nulla velleitaria. Non ho dubbi che impiegherà poco a prendere atto che il sito ex Acna non è affatto la meraviglia di bonifica che qualcuno narra ma piuttosto un luogo inagibile all’uso come finora inutilmente rappresentato alle istituzioni aventi causa, e da ora di inevitabile competenza delle rispettive Procure liguri e piemontesi per gli aspetti clamorosamente omissivi che connotano la vicenda. Serviranno confronti, come e quando? Il confronto formale spetta alle regioni, quello sostanziale riguarda tutti, io sono a disposizione. Prevedo un periodo molto interessante”.

C’è stato anche un curioso endorsement, quantomeno come timing, sulla qualità delle acque superficiali della Bormida – prosegue Giacchino – Non è la prima volta che Arpa Piemonte si rivela entità ectoplasmatica su questioni attinenti la Valle Bormida. Le caratteristiche delle acque superficiali non rivelano nulla, anzi nascondono, il reale stato dei luoghi e delle emissioni, che sono clamorose, incontenibili, generatrici di responsabilità. Credo che la scarsità di commenti dal mondo politico venga dal timore di ritrattazioni e imbarazzi su una materia molto tecnica e complessa. Comprensibile, ma il rendez vous sarà inevitabile, difficile sfuggire. Non si può stare tranquilli mai in Valbormida, ma pronti sempre. Questa è l’occasione perfetta per fare finalmente i conti su tutto una volta per tutte. Non osavo sperare tanto”.