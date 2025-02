Termovalorizzatore in Val Bormida, minoranze in Regione: “Inaccettabile”. Giampedrone: “Impianti affidabili”

Liguria. E’ scontro aperto sull’ipotesi di realizzazione di un nuovo termovalorizzatore in Liguria e nello specifico nel territorio savonese. L’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti è stato al centro di due interrogazioni nella seduta odierna del Consiglio regionale.

Oltre a quella di Jan Casella (AVS), è stata discussa quella presentata dal consigliere Stefano Giordano (Mov5Stelle)

Casella ha chiesto se, a fronte delle criticità di natura ambientale e geomorfologica che insistono sul territorio savonese, la giunta intende, comunque, ipotizzare la realizzazione di un impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti ubicato nelle macro aree E – Zona di Albenga, F – Zona Vado – Quiliano, G1 – Zona Cairo Montenotte, G2 – Zona Cengio.

Giordano ha chiesto come la giunta abbia intenzione di informare il Consiglio regionale ed i cittadini circa l’edificazione del nuovo impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria. Il consigliere ha rilevato che sarebbero state individuate cinque aree potenzialmente idonee: Scarpino, l’alta Valle Scrivia, il comprensorio Vado-Quiliano e due siti in Valbormida – e due tipologie di impianti: un termovalorizzatore o un Waste to chemicals.

“Un progetto imposto dall’alto, senza una strategia per la gestione sostenibile dei rifiuti – commenta il capogruppo regionale Stefano Giordano -. L’attuale proposta di termovalorizzatore si inserisce in una visione vecchia e superata della gestione dei rifiuti. L’Unione Europea ha chiarito più volte che gli inceneritori non sono una soluzione sostenibile e sono incompatibili con i principi dell’economia circolare”.

“L’Italia deve puntare su prevenzione, riduzione, riuso e riciclo anziché continuare a spingere per la combustione dei rifiuti, che comporta emissioni nocive e impatti ambientali pesanti. Inoltre, il Piano Regionale dei Rifiuti non è stato aggiornato in coerenza con il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, che prevede una pianificazione su scala interregionale e non il proliferare di impianti di incenerimento in ogni provincia. Questo è un errore strategico che rischia di compromettere il futuro della Val Bormida. La Val Bormida non è la pattumiera della Liguria!”.

“Da anni, il territorio lotta per il risanamento ambientale e per un modello di sviluppo sostenibile. L’ex Acna è emblematico: invece di portare avanti una bonifica seria e una riconversione green, si vuole tornare a fare di quell’area un polo per il trattamento dei rifiuti. Inaccettabile!”.

“Come sottolineato da numerose associazioni ambientaliste, il rischio è che in Val Bormida si conferiscano rifiuti da tutto il Nord Italia, con un impatto ambientale devastante. Non è questo il futuro che vogliamo per le nostre comunità. Come M5S chiediamo che la Regione chiarisca i piani relativi al termovalorizzatore e ai siti individuati. E invitiamo tutti i consiglieri comunali della Val Bormida a inserire l’argomento all’ordine del giorno dei prossimi consigli e a esprimere contrarietà. Il tempo dei tentennamenti è finito: o si è per la tutela della Val Bormida o si è complici del suo incenerimento”.

“Come MoVimento 5 Stelle, continueremo a opporci a questo scempio ambientale e industriale calato dall’alto. Saremo al fianco delle associazioni, dei cittadini e di tutte le forze che vogliono difendere il futuro della Val Bormida. Il nostro obiettivo è un modello di sviluppo che punti sulla reindustrializzazione sostenibile, sull’innovazione e sulla valorizzazione del territorio, non sull’incenerimento dei rifiuti” conclude Giordano.

“Il MoVimento 5 Stelle savonese ribadisce il suo NO deciso all’ipotesi di realizzazione di un termovalorizzatore in Val Bormida. È inaccettabile che si voglia trasformare la nostra terra in un polo per il trattamento dei rifiuti provenienti da altre province, senza alcuna trasparenza e con la solita logica calata dall’alto. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti che indicano le aree di Cairo Montenotte e dell’ex Acna di Cengio tra le zone idonee individuate dalla Regione, chiediamo ai sindaci della Val Bormida di prendere una posizione netta e di opporsi ufficialmente al progetto. La tutela del nostro territorio non può essere svenduta in nome di interessi privati” dichiara poi la coordinatrice provinciale del M5S Savona Stefania Scarone.

Il segretario regionale del Partito Democratico Davide Natale e il consigliere regionale PD Roberto Arboscello fanno eco: “Il termovalorizzatore in Valbormida nei fatti una certezza, ma Bucci con chi ne ha parlato? Questa Giunta crede di essere tornata al tempo dei feudatari, quando i signori decidevano per il popolo. Ad oggi non c’è stato nessun coinvolgimento, nessun approfondimento, nessuna valutazione degli impatti ambientali della valutazione di costi di realizzazione e di quelli tariffari. Ma soprattutto due domande: serve realmente un impianto di questa natura per la Liguria ed è possibile che a decidere la realizzazione siano le aziende che dovranno costruire l’impianto? Si parla di intermodalità e minor utilizzo del trasporto su gomma per il trasporto dei rifiuti, ma Bucci ha visto lo stato dell’infrastruttura ferroviaria in Valbormida? Chi dovrebbe pagare gli investimenti per l’ammodernamento? I cittadini in tariffa o la Regione? Mentre sullo sfondo si intravede l’Agenzia dei rifiuti il cui ruolo rimane inesistente. Com’è possibile che svolga le funzioni di stazione appaltante se non ha nemmeno un dipendente?”.

“Se per fare le gare si appoggerà agli uffici regionali, questa sarà un’ulteriore conferma del fatto che quella agenzia è inutile ed è solo costosa, ma di questo se ne occuperà la Corte dei conti. A tutte queste domande pretendiamo una risposta nell’interesse dei cittadini che vogliamo tutelare, delle amministrazioni con cui vogliamo collaborare e delle aziende a cui non è corretto chiedere di fare progetti senza che ci sia dietro una sostenibilità economica, finanziaria e ambientale”.

L’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone ha precisato che non spetta alla Regione definire la collocazione puntuale dell’impianto, che è in capo alle Province.

L’assessore ha ribadito, comunque, la necessità di chiudere il ciclo dei rifiuti per ridurre le spese a carico dei cittadini destinate allo smaltimento e ha sottolineato che quanto fatto finora dalla Regione è coerente con il percorso avviato dalla giunta negli anni precedenti e ha assicurato che gli impianti attuali sono affidabili.

Giampedrone si è impegnato ad aggiornare il Consiglio sui percorsi futuri.