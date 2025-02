Termovalorizzatore, Casella in Consiglio regionale: “Se la giunta Bucci andrà avanti scenderemo in piazza”

Liguria. “Non siamo soddisfatti per le scelte della giunta Bucci sul termovalorizzatore. Ci sembra sempre più chiaro l’obiettivo di realizzarlo in provincia di Savona. Torneremo a chiedere spiegazioni in quest’aula, sperando di avere indicazioni più concrete di oggi. Se sarà necessario, ci rivedremo nelle piazze dei territori dove volete realizzare quest’opera. Manifestare pacificamente il dissenso è un diritto di tutti i cittadini e il territorio savonese lo ha già fatto in maniera molto chiara col rigassificatore”.

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, ha concluso così l’interrogazione di questa mattina contro l’ipotesi di realizzare un termovalorizzatore.

“Tutto fa pensare che il termovalorizzatore sarà realizzato in provincia di Savona. Siamo contrari agli impianti per bruciare i rifiuti, perché pensiamo che vadano adottate strategie per la riduzione della quota indifferenziata e per l’aumento della raccolta differenziata”.

“Le tre località savonesi indicate dalla giunta sono ancora più inaccettabili, perché hanno già pagato un tributo carissimo in materia di ambiente, salute e vite umane” ha ricordato Jan Casella.

“Uno studio del Cnr di Pisa sull’impatto ambientale dell’allora Tirreno Power sulla popolazione locale tra il 2001 e il 2013, rilevò che, nelle aree a maggiore esposizione di inquinanti, sono stati riscontrati eccessi di mortalità, per tutte le cause, del 49%”.

“In un ricorso legale, l’avvocato del Comune di Cairo Montenotte, a guida centrodestra, definì la città ‘una piccola Taranto’ in quanto a incidenza percentuale delle malattie oncologiche associate all’esposizione industriale” concluso il consigliere regionale di AVS.