Tar Liguria, boom di ricorsi sulle concessioni demaniali e da parte dei docenti

Liguria. Le concessioni demaniali, in particolare quelle balneari, e i ricorsi dei docenti. Sono queste le materie che hanno visto un aumento davanti al Tar della Liguria. È quanto emerge dalla relazione del presidente Giuseppe Caruso nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. In generale i ricorsi presentati nel 2024 sono stati 1208 contro gli 820 dell’anno precedente, con un aumento del 47%. Quelli definiti sono stati 1019 contro i 971 del periodo precedente.

“Un aumento abnorme cui non è stato possibile fare fronte con pari aumento delle definizioni – sottolinea Caruso -. Ciò anche a seguito dell’esclusione del Tar dal programma nazionale 2024 di smaltimento dell’arretrato (perché considerato già virtuoso) e della mancata copertura dell’organico dei magistrati, che per tutto l’anno ha visto scoperto il 30% dei posti”. Nel dettaglio le controversie in materia demaniale sono state 241 contro le 75 del 2023 con un aumento del 220%. Seguono i ricorsi che riguardano gli insegnanti (231 nel 2024 mentre l’anno prima ne era stato presentato solo uno). Di questi, un terzo riguarda la cosiddetta carta docenti. In lieve calo le altre materie.

“I tempi di risposta – conclude il presidente – della giustizia amministrativa restano sicuramente idonei a fornire adeguata tutela alle istanze di giustizia dei cittadini. Le cause amministrative si definiscono, in media, in un anno e quattro mesi”.

“L’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar della Liguria rappresenta un momento fondamentale per riflettere sulle attività della giustizia amministrativa nella nostra Regione – ha detto il governatore ligure Marco Bucci – Come ho già sottolineato in altre occasioni, gli enti locali non devono vedere il Tar come una sorta di severo controllore sempre pronto a bloccare opere e iniziative, ma piuttosto come una guida in grado di indicare il corretto modo di procedere e una risorsa preziosa per evitare di ripetere gli errori. Per questo credo che Regione, Comuni e sistema giudiziario possano e debbano lavorare insieme per costruire una Liguria sempre più efficiente, moderna e sicura: del resto, siamo tutti al servizio dei cittadini”.

“L’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar della Liguria rappresenta un momento fondamentale per riflettere sulle attività della giustizia amministrativa nella nostra regione – ha aggiunto . Gli enti locali non devono vedere il Tar come una sorta di severo controllore sempre pronto a bloccare opere e iniziative, ma piuttosto come una guida in grado di indicare il corretto modo di procedere e una risorsa preziosa per evitare di ripetere gli errori”.

“Per questo credo che Regione, Comuni e sistema giudiziario possano e debbano lavorare insieme per costruire una Liguria sempre piu’ efficiente, moderna e sicura: del resto, siamo tutti al servizio dei cittadini” ha concluso il presidente della Regione.