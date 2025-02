Tamponamento a catena in A6 con 4 auto coinvolte, cantieri in A10: caos autostrade con oltre 10 km di code

Savona. Mattinata di caos anche in questo sabato 15 febbraio sulle autostrade liguri, con pesanti disagi in entrambe le direzioni.

A creare i problemi maggiori è stato un incidente avvenuto in A6, nel tratto compreso tra Altare e Savona. Stando a quanto riferito, si è trattato di un tamponamento a catena, che ha visto coinvolti 4 veicoli.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma è stato comunque necessario l’intervento di un’ambulanza per soccorrere una donna che ha riportato un trauma ad un ginocchio in seguito all’accaduto.

Al momento, risultano una coda di 5 km tra Altare e Bivio A6/A10 Savona, in direzione Savona, ed una coda di 3 km nello stesso tratto, ma in direzione Torino.

Non sorride nemmeno l’A10, questa volta, causa cantieri. Ad ora, sono ben 6 i km di coda tra Savona e Feglino, in direzione Francia, mentre in direzione opposta, coda di 1 km, tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Genova.