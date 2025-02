“Suo figlio ha avuto un grave incidente”: 22enne tenta di truffare un’anziana ma ad attenderlo ci sono i carabinieri

Andora. Un tempestivo intervento dei carabinieri della Stazione di Andora ha permesso di fermare un tentativo di truffa ai danni di un’anziana residente nel comune rivierasco. Un giovane di 22 anni, originario di Napoli, è stato denunciato in stato di libertà dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato mentre cercava di riscuotere denaro e oggetti preziosi dalla vittima.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata, quando la donna, una 80enne pensionata, ha ricevuto una telefonata da un individuo che, spacciandosi per un carabiniere, le ha riferito che suo figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che, per evitare conseguenze legali, sarebbe stato necessario il pagamento immediato di una cauzione di 8.000 euro.

Fortunatamente il figlio della signora si trovava in casa al momento della chiamata, ed intuendo il pericolo ha immediatamente contattato la locale Stazione dei Carabinieri, segnalando il tentativo di truffa in atto. I militari, con grande prontezza operativa, si sono subito recati presso l’abitazione dell’anziana, predisponendo un intervento mirato a cogliere sul fatto il malintenzionato.

Poco dopo, il giovane campano si è presentato alla porta della donna per riscuotere il denaro e i monili concordati. Ad attenderlo, però, ha trovato i carabinieri, che lo hanno immediatamente bloccato e identificato, impedendo che il raggiro andasse a segno e che la situazione potesse sfociare in conseguenze ben peggiori.

L’operazione odierna, condotta con rapidità ed efficacia, testimonia ancora una volta l’attenzione che l’Arma dei Carabinieri rivolge alla prevenzione e repressione dei reati predatori, che destano forte preoccupazione nell’intera collettività, in particolare quelli verso i soggetti più vulnerabili, tra cui gli anziani, sempre più minacciati e fragili di fronte alle varie insidie dei malviventi.