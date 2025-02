Stella, incidente sulla Sp 334: un ferito e soccorsi mobilitati

Stella. Incidente stradale nella mattinata odierna, a Stella San Giovanni. È successo intorno alle 6, lungo la Sp 334. Stando a quanto riferito, a rimanere coinvolta sarebbe stato una sola auto.

Per cause ancora in via di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: un’ambulanza della Croce Rossa di Stella e l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. Presenti anche gli agenti della polstrada, per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Per fortuna, nonostante il grande spavento, nulla di grave per il conducente del veicolo. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.