Spotornese, cercasi allenatore dopo la separazione con Ferraro: Frumento declina, voci su Gerundo

Spotorno. Un’annata di grande fatica quella della Spotornese in questa edizione della Prima Categoria. I biancazzurri sono ancora ancorati al penultimo posto con soltanto dieci punti realizzati.

Uno score preoccupante che, dopo la sconfitta di sabato contro lo Sciarbo&Cogo, ha costretto il club a cambiare guida tecnica: Davide Ferraro non è più l’allenatore della Spotornese.

Ora il club è al lavoro per la ricerca di un sostituto. Ci sono stati contatti con Ermanno Frumento ma, come conferma lui stesso ai microfoni di IVG.it, c’è stata una fumata nera: “Ringrazio tutta la società per l’interessamento nei miei confronti. Tuttavia ritengo che subentrare, arrivati a questo punto della stagione, non sia possibile per me“.

Circola il nome di Mario Gerundo in papabile pole position, ma al momento non ci sarebbe nulla di definitivo quindi non si escludono altri profili valutabili. Una cosa è sicura: la Spotornese ha urgentemente bisogno di cambiare marcia per tentare quantomeno di giocarsi ai playout il mantenimento della categoria.