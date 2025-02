Special Olympics Italia, a Toirano il primo torneo di pallavolo unificata femminile

Si è svolto al palazzetto dello sport di Toirano nel weekend appena trascorso il primo Torneo di Pallavolo Unificata femminile di Special Olympics Italia, a cura del team albenganese Viceversa asd, che da sempre ha l’obiettivo di rendere più inclusiva la società attraverso lo sport. Quattro le squadre coinvolte, le albisolesi Eunike Donne e Eunike Girls, Libertà e Coraggio da Piscina e le padrone di casa di Viceversa asd, le cui giocatrici, atlete con e senza disabilità intellettiva, hanno dato vita a partite entusiasmanti nel palazzetto, messo a disposizione dal Comune di Toirano sia per le partite sia per l’apprezzatissima serata musicale.

La manifestazione, resa possibile anche grazie alla collaborazione dell’Asd Toirano, è stata una novità assoluta in Italia. “In pochi anni nelle varie regioni si sono sviluppate oltre un centinaio di squadre di Pallavolo Unificata, per lo più maschili o miste. I team che hanno creato squadre totalmente femminili sono purtroppo ancora una netta minoranza e non avevamo mai avuto modo di farle gareggiare in una manifestazione esclusivamente dedicata a loro. L’opportunità che Viceversa asd, attraverso i suoi coach e volontari, ha dato a queste giocatrici è stata preziosissima per far sì che potessero competere alla pari, utilizzando la rete prevista dal regolamento, che, come per le partite federali, è posta all’altezza di 2,24m. Si sono viste azioni bellissime, potenti attacchi, spettacolari difese: tutte le squadre hanno molto apprezzato la novità e sperano, come noi, che questo torneo diventi un appuntamento fisso” è il commento di Serena Taccetti, Coordinatore Tecnico Nazionale Special Olympics Italia di Pallavolo Unificata.

A supportare l’evento il comitato CSI Savona-Albenga, che ha fornito le medaglie e coinvolto l’arbitro Andrea Damonte, il quale ha diretto egregiamente tutte le partite, l’azienda Arimondo Srl che ha messo a disposizione gratuitamente il pranzo per le giocatrici e i dipendenti del Supermercato Eurospin di Albenga, che hanno svolto un lavoro meraviglioso andando incontro a tutte le esigenze comunicate dagli organizzatori.

“Ci teniamo a ringraziare anche il consigliere delegato allo Sport del Comune di Toirano, Francesco Durante, per aver presenziato nei due giorni di torneo senza farci mancare nulla, l’assessore Kety Sbarra, che ha presenziato alla premiazione per conto del Comune di Toirano ed Eleonora Ferrari, Coordinatore Tecnico Regionale Special Olympics e componente dello staff tecnico nazionale di Pallavolo Unificata, che ci ha proposto l’evento collaborando con noi per la realizzazione” aggiunge Viola Molinari, coach delle squadre di Pallavolo Unificata di Viceversa asd e referente organizzativo della manifestazione.

Al termine delle partite, in cui si è respirato un clima coinvolgente e di sana competizione, la classifica ha premiato la squadra Eunike Donne, seguita a ruota da Viceversa asd, Eunike Girls e Libertà e Coraggio.

Nelle immagini alcuni momenti della manifestazione