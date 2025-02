Spaccio di droga, chiuso per 15 giorni un bar di Albisola Superiore

Albisola. Ieri mattina è stato notificato il decreto emesso dal Questore con il quale viene sospesa per quindici giorni – ai sensi dell’art. 100 TULPS – la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un bar di Albisola Superiore.

La misura, immediatamente esecutiva, è stata adottata su richiesta dei carabinieri che avevano avviato un’indagine contro lo spaccio degli stupefacenti in quella zona.

I controlli effettuati dall’Arma hanno accertato la presenza di numerosi pregiudicati, in particolare due soggetti, che utilizzavano in maniera consolidata e stabile il locale per gestire i propri traffici illeciti ed erano frequentatori assidui del bar albisolese.

I due, trovati in possesso di sostanza stupefacente, sono stati arrestati nei giorni scorsi.

Il provvedimento emesso dal Questore di Savona, ed eseguito dai carabinieri della Stazione di Albisola, ha uno scopo preventivo a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, indipendentemente da eventuali responsabilità del gestore del locale. Infatti, secondo quanto riferito, quest’ultimo sarebbe comunque estraneo rispetto ai fatti contestati e agli accertamenti condotti dai militari.