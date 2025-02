Soprintendenze, Biasi (Lega): “In Liguria semplificare i processi paesaggistici”

Liguria. “Una maggiore efficienza dei procedimenti e quindi del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche”. E’ quanto chiede alla giunta regionale il consigliere regionale della Lega e presidente della terza commissione attività produttive Armando Biasi.

“Attualmente è in discussione alla Camera dei Deputati la conversione in legge del D.L. 27 dicembre 2024 che interviene su 7 procedure disciplinate dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, in particolare trasformando l’espressione ‘parere vincolante’ delle Soprintendenze in ‘parere obbligatorio ma non vincolante’. Le procedure che andrebbero modificate sono gli interventi nell’ambito dei beni paesaggistici; autorizzazione paesaggistica; distanze o varianti per apertura di strade, posa di impianti, bellezze panoramiche, ville, giardini e parchi; posa di cartelli pubblicitari in prossimità di aree di valore paesaggistico; tinteggiatura di fabbricati in aree tutelate o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; ordine di ripristino o sanzione nell’ambito della verifica di compatibilità paesaggistica; autorizzazione paesaggistica per interventi senza aumento di superfici e volumi e interventi di manutenzione”.

“Tale proposta favorirebbe la piena applicazione della Legge regionale ligure del 6 giugno 2014, soprattutto in materia di Paesaggio delegate ai Comuni e alle Commissioni locali, supportando concretamente le strutture tecniche degli enti del territorio. Inoltre, con questa proposta si potrà raggiungere il doppio obiettivo di snellire le procedure burocratiche, valorizzando il ruolo dei nostri Comuni e sgravando le Soprintendenze territoriali dagli eccessivi carichi di lavoro”.

“Pertanto, ho depositato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale a sostenere in ogni sede e forma la proposta citata affinché si possa arrivare a una maggiore efficienza dei procedimenti e quindi del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Questa attività di attenzione alle esigenze del territorio è rivolta non soltanto ai cittadini liguri, ma anche agli Ordini professionali, associazioni d’impresa e artigiani”.