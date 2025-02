Solidarietà ai portuali olandesi, sindacati savonesi: “Stop allo scarico delle navi”

Savona/Vado L. Il 31 dicembre 2024 è scaduto il contratto di lavoro per i dipendenti del Rotterdam Hutchison Ports Delta II. Avviate le trattative, poco prima di un incontro decisivo, il principale azionista del terminal ha fatto “dietrofront” perché riteneva rischioso per i suoi interessi garantire la certezza di alcune coperture economiche e occupazionali per i lavoratori.

Le maestranze interessate e l’FNV Haven (il sindacato dei portuali olandesi) sono scesi in lotta e hanno inviato una richiesta di solidarietà ai portuali europei. L’obbiettivo è recuperare il potere d’acquisto dei salari e garantire maggiori tutele occupazionali per I lavoratori.

I portuali olandesi hanno quindi deciso di non arrendersi e di dar battaglia agli azionisti del Rotterdam Hutchison Ports Delta II: “Senza garanzie nessun contratto”.

La segreterie di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e UILTrasporti di Savona, congiuntamente alle rappresentanze dei lavoratori di Vado Gateway e di Reefer Terminal, supportano con forza la richiesta di solidarietà dei portuali di Rotterdam di non scaricare eventuali navi destinate alla Hutchison Ports Delta II.

Il Consiglio dei delegati della Compagnia Unica Lavoratori Portuali “Pippo Rebagliati” di Savona esprime piena solidarietà e supporto ai dipendenti della Hutchison Ports Delta II di Rotterdam: “Intendiamo supportare i portuali di Rotterdam accogliendo, assieme alle segreterie di categoria provinciali, la richiesta di solidarietà e non scaricare eventuali navi destinate alla società olandese”.

“È necessario che i lavoratori dei porti europei si organizzino con un unico grande sindacato europeo per poter resistere alla ferocia dei colossi dello shipping e della filiera portuale internazionale”.