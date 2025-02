Sol Verona, alla fiera internazionale dell’olio d’oliva anche l’Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio

Savona. Dal 2 al 4 marzo si alzerà il sipario della prestigiosa manifestazione dedicata al mondo dell’olio d’oliva, ospitata presso il polo fieristico Veronafiere. Una tre giorni importante che vedrà protagonista anche uno stand istituzionale dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio, e la partecipazione di Onaoo, l’organizzazione nazionale assaggiatori Olio di Oliva.

“Un’occasione – interviene il presidente dell’Azienda Speciale, Enrico Lupi – che riunisce annualmente produttori, esperti, buyer e innovatori da tutto il mondo per esplorare il futuro degli oli vegetali, per promuovere i prodotti, e soprattutto la qualità, di una filiera portante dell’economia del nostro territorio. Quest’anno, per la prima volta, l’evento sarà separato dal Vinitaly per dare maggiore risalto al mondo dell’olio”.

Le aziende di Imperia, Savona e La Spezia, che contribuiranno alla promozione del prestigioso oro giallo ponentino sono: Azienda Agricola Belfiore, Azienda Agricola Belollari, Azienda Agricola Cristina Armato, Azienda Agricola Giulio Auricchia, Frantoio Bronda, Frantoio Ghiglione, Frantoio Venturino, Il Rosmarino, Le Delizie del Cupin, Oleificio Baglietto & Secco, Olio Anfosso, Olio Asplanato e Olio Roi.

“Durante la tre giorni ampio spazio verrà riservato a sessioni di degustazione, guidate dagli assaggiatori professionisti dell’ONAOO. L’obiettivo – conclude il presidente – è quello di far conoscere la filosofia produttiva e i prodotti del territorio a un pubblico qualificato, composto da operatori del settore, esperti e appassionati.”

Tutti i giorni alle ore 11 presso lo stand l’appuntamento “Riconoscere la qualità dell’olio extravergine di oliva ligure: assaggi guidati di pregi e difetti” con un esperto assaggiatore ONAOO condurrà un momento di degustazione alla scoperta delle nostre cultivar.

Le imprese hanno, inoltre, la possibilità di accedere ai servizi gratuiti offerti da Enterprise Europe Network (EEN), la rete della Commissione Europea che sostiene le PMI a crescere, innovarsi e internazionalizzarsi, tra cui la ricerca di partner esteri per la cooperazione commerciale e innovazione e il trasferimento tecnologico nonché ricevere informazioni sulle opportunità offerte dall’Unione Europea.