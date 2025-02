Smottamento a Finale Ligure, Aurelia a rischio chiusura in entrambi i sensi

Aggiornamento ore 20.20. L’Aurelia resterà aperta a senso unico alternato, con un semaforo che regolerà il traffico. A confermarlo il sindaco Angelo Berlangieri, che, dopo le ispezioni tecniche effettuate da Anas, è riuscito a scongiurare la chiusura della statale.



Finale Ligure. Smottamento in atto tra Varigotti e Finale, a Capo San Donato, probabile chiusura dell’Aurelia in entrambe le direzioni.

Sul posto Vigili del fuoco, Polizia locale, il sindaco Angelo Berlangieri, Anas e tecnici, al lavoro per capire come ripristinare il cedimento.

La segnalazione è del tardo pomeriggio di oggi, quando si pensava che l’intervento interessasse solo un albero caduto sulla strada. Il movimento franoso è avvenuto al chilometro 596, nei pressi del porticciolo di Finale, ed si sta optando per l’interruzione della viabilità in via precauzionale in attesa della messa in sicurezza del tratto.

“In caso di chiusura il percorso alternativo per i veicoli leggeri sarà costituito dalla provinciale 45 e dalla A10 per i mezzi pesanti”, precisa Anas, che sta effettuando ispezioni tecniche.