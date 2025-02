Situazione US Albenga: Juniores e Femminile proseguono con la supervisione dell’ingauno Mario Nicolosi, Massa lascia

Albenga. La Juniores e la squadra Femminile vogliono andare avanti a giocare i loro rispettivi campionati. Questa la volontà che continua a rimanere forte nelle due leve, rimaste le uniche dopo l’esclusione dalla Serie D della Prima Squadra e elogiate pochi giorni fa con uno striscione apparso nei pressi del Riva. Ma da ieri la novità è una: sarà il dirigente ingauno Mario Nicolosi a farne da supervisore, ribadendo il proprio impegno alla causa ingauna. A lasciare l’Albenga è quindi Thomas Massa: il tecnico non aveva partecipato alle ultime partite della sua ormai ex squadra, in panchina solo il dirigente accompagnatore Alessandro Patrucco.

Nicolosi si è preso questo impegno in aggiunta alla gestione della formazione femminile bianconera. “Mi hanno chiesto di farlo e ho deciso di accettare perché il mio cuore batte per l’Albenga – ha dichiarato ad IVG.it -. Nonostante l’impegno sia per me è gravoso passando tante ore sul campo, lo faccio per tenere in piedi queste due squadre. Con la Femminile stiamo andando discretamente bene, con la Juniores devo prenderci ancora la mano avendo iniziato con loro sono da un giorno. Per quelle che sono le mie possibilità, vorrei portare questi ragazzi a vincere qualche partita riportando in loro lo spirito per la prossima stagione sportiva”.

Ora si sta cercando di tracciare una strada per portare a termine dignitosamente la stagione, andando ad unire le forze mantenendo il programma dei tre allenamenti settimanali per leva al pomeriggio e alla sera (martedì, giovedì e venerdì).