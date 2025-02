Silenzio: si parla

“Il problema è capirsi. Oppure nessuno può capire nessuno: ogni merlo crede d’aver messo nel fischio un significato fondamentale per lui, ma che solo lui intende; l’altro gli ribatte qualcosa che non ha relazione con quello che lui ha detto; è un dialogo tra sordi, una conversazione senza né capo né coda. Ma i dialoghi umani sono forse qualcosa di diverso?” scrive Italo Calvino raccontandoci i faticosi ozi del signor Palomar. La questione presentata dal geniale scrittore è quella della possibilità reale di comprendere il pensiero di una persona espresso attraverso il codice parola tanto meraviglioso quanto, così spesso, inefficace, l’ironia calviniana ci equipara al merlo di Palomar e così le nostre parole divengono fischi presuntuosi, il problema è e rimane il medesimo, si tratta comunque di “un dialogo fra sordi”. Le difficoltà di comunicazione profonda sono state stigmatizzate con la solita caustica perfidia da quella mente abissale del caro amico Schopenhauer che però le rappresentava in una situazione limite: “Perfino quando l’educazione è più o meno di pari grado, la conversazione tra un grande spirito e una mente comune è come un viaggio che due uomini fanno assieme, l’uno in sella a un focoso destriero e l’altro a piedi, un viaggio che sarà presto assai fastidioso per entrambi e che finirà per divenire impossibile”; mi interessa, però, soffermare la nostra attenzione su una situazione più quotidiana, il dialogare che intercorre tra due esseri umani immaginiamo su un medio livello sia di spirito che di mente, forse ci ritroveremmo ancora una volta nel caso descritto da Calvino. Credo che il primo aspetto da analizzare sia quello del tempo, moneta rara che genera spesso avarizia anche se poi il “capitale” accumulato viene dilapidato in ore di grande fratello o di social, se non ci si regala, e quindi si dona a noi e agli altri, il tempo della reciprocità conversazionale, si finisce per impedirci di scoprire la bellezza nelle persone con le quali magari abbiamo anche un piacevolissimo rapporto.

Inevitabilmente parto da un’esperienza personale ma credo che il caso particolare possa essere esteso alla generalità del comportamento umano o, almeno, a una gran parte di umanità: dopo anni di cordiale, simpatica e affettuosa frequentazione, ho avuto modo di condividere spazio e tempo senza la fretta e la frenesia del vivere quotidiano con un amico, anche se per scoprire che non ci si conosceva poi molto. Anni di battute, di solidarietà al maschile, con annesse amene narrazioni di vicende personali adeguatamente edulcorate così da divenire divertenti tanto quanto impersonali e poi, il caso probabilmente, ed ecco che ci siamo regalati l’opportunità di raccontarci e di ascoltare la nostra reciproca narrazione di noi. È stata un’esperienza entusiasmante, il contesto selvaggio e solitario con lo sfondo silenzioso e discreto di un mare antico e profondo, hanno offerto l’occasione, noi l’abbiamo saputa cogliere, così eccoci capaci all’ascolto oltre che all’esternazione e, finalmente, ci siamo “visti”, abbiamo scoperto anfratti di noi che la condivisione ha reso accessibili sia a chi si raccontava sia a chi li raccoglieva. Come non riflettere su quanto spesso si riempiano gli incontri di parole senza lasciare il tempo a ognuna di intridersi davvero di noi, di profumarsi di vita, di ingravidarsi di senso, conversazione tra merli saputi che si prestano alla farsa dell’educato conversare, con un pizzico di vanità, altrettanta paura e poca disponibilità al mettersi in gioco. La domanda è semplice: che senso ha parlare per sentire la propria voce, magari anche quella altrui, ma senza mai concedersi al silenzio del vero sentire? Ed eccoci all’altro elemento imprescindibile per trasformare la “chiacchiera” in produttiva e gratificante comprensione reciproca: il silenzio.

Subito dopo il tempo è, a mio parere, fondamentale il silenzio, un altro agonizzante peculiare del nostro tempo, così invaso di suoni e parole e tanto più povero di comprensione. Va però precisato che esistono diversi tipi di silenzi, limitiamoci a una semplice distinzione tra silenzio buono e silenzio cattivo. Il silenzio della prima specie è quello dell’ascolto, dell’attenzione alle parole e alle non parole della comunicazione di chi abbiamo di fronte, non certo quello preteso con arroganza nei dibattiti televisivi nel corso dei quali l’interlocutore non può permettersi di intervenire che subito si sente redarguire “Io non l’ho interrotta, la prego, almeno l’educazione”. Lasciamo a margine la nota che chi interrompe non vuole essere interrotto e spesso gode della complicità partigiana del conduttore, meschinità da opinionista prevenuto e ottusamente schierato e torniamo ai livelli più elevati di chi non partecipa a simili spettacoli: come dicevo, serve tempo e silenzio per farsi raggiungere dalle parole altrui ma è anche positivo il desiderio di intervenire, sottolineare, contestare, ecco che il silenzio buono è quello nel quale ogni parola diviene confronto, non si avvilisce a volontà di convincere, di ottenere seguito, può armonicamente trasformare il silenzio in una sorta di “utero della comprensione reciproca”. Conversare significa anche concedersi all’intervento altrui, insomma, se il tuo intento è quello di parlare senza essere interrotto sarà opportuno che tu faccia il dentista, certo, se il tuo interlocutore è capace di elargire verità incontrovertibili su qualsiasi argomento, anche e forse soprattutto su questioni che ben poco conosce, allora non c’è silenzio che tenga, se puoi evita di perdere tempo con un simile personaggio, non ricordo chi suggeriva di “non parlare con uno stupido, chi vi osserva potrebbe non cogliere la differenza”. Lungo questo percorso dovremmo entrare nello specifico delle differenze tra discutere, comunicare, chiacchierare, conversare ma lasciamo l’approfondimento, per ora, a margine per descrivere il silenzio cattivo.

Oggi, purtroppo, il silenzio cattivo dilaga, si tratta di quel silenzio del pensiero che regala rumorose solitudini silenziose, sembra un’idea complessa, eppure, per averne chiara visione, sarà sufficiente osservare alcune situazioni tipo, una relativa a persone che non si conoscono e un’altra a persone che si conoscono. Il primo esempio è un viaggio in treno, o in metropolitana, ebbene, una volta era piuttosto normale che nascessero conversazioni tra compagni di viaggio, addirittura accadeva di raccontarsi con grande piacere e sincerità proprio perché l’interlocutore era sconosciuto e non lo si sarebbe incontrato probabilmente mai più, ottima occasione per osservarsi nelle proprie più vere parole, anzi, poteva accadere che ci si sentisse incredibilmente condivisi, più che da amici troppo condizionati dall’immagine di noi che già possedevano. Il secondo esempio è quello di un gruppo di conoscenti che trascorrono ore libere dal lavoro condividendo tempo e luogo; ciò che troppo spesso accomuna le due situazioni apparentemente così diverse è il silenzio cattivo. Oramai nel corso di un viaggio ogni persona è chiusa nello spazio peripersonale delle proprie braccia che terminano con un cellulare, sempre connessi e catturati dalla rete, nessuno più si accorge di chi viaggia con lui, e forse l’esempio è tristemente allargabile al viaggio della vita, il silenzio che incombe è vuoto di vita, qua e là sopravviene qualche voce dall’apparecchio, ma di fatto solo a infastidire chi è prigioniero di un altro video. Nel caso di qualche riunione, magari una cena o qualche più quotidiana modalità di “svago”, il silenzio cattivo la fa da padrone, ancora una volta tutti catturati da qualche esibizione di un malinconico “artista”, da un video di gente che cade e si fa male, dall’ostentazione di qualche aberrante patologia o altre tristezze simili, ebbene, il silenzio è infranto da un oxfordiano “Oh! Guarda!” mentre si sottopone la replica di un video all’occhio distratto di un vicino che sorride di sbieco per poi tornare repentino ad altre ma non diverse amenità. Come non ricordare la caustica acquaforte di Goya? Il sonno della ragione genera mostri.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì. Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli.