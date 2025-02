Sicurezza, un’altra raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine organizzata dal circolo Fratelli d’Italia Baia del sole

Alassio. Dopo la prima raccolta firme, avvenuta a fine gennaio, questa mattina (22 febbraio) è andata in scena la seconda. Ad Alassio infatti il circolo Fratelli d’Italia Baia del sole ha organizzato un secondo gazebo per la raccolta per promuovere la sicurezza a sostegno delle forze dell’ordine.

La raccolta è andata molto bene, nonostante il maltempo, infatti sono arrivate ben oltre 300 firme.

Tra i presenti l’assessore comunale di Alassio, Franca Giannotta, ed il consigliere regionale, Rocco Invernizzi.