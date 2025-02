Sharin Judo, un weekend di successi tra Camaiore ed Arenzano

Camaiore. Domenica 23 febbraio, al palasport di Camaiore, in Toscana, si è tenuto il 22° Memorial Marino Lorenzoni, gara interregionale di judo destinata alle categorie giovanili, alla quale hanno partecipato oltre 35 società del centro e nord Italia.

Lo Sharin Judo si è presentato con un agguerrito gruppo di giovani judoka: Baglietto Adele, Vincenti Niccolò, Ottavini Michele, Ye Sofia, Nikoci Altjon, Scheul Lorenzo, Scheul Matteo, Baglietto Roberto, Mirengo Micol, Ottavini Giulio, Vigo Sebastiano, Franco Nicholas, Varacalli Amelia, Meimeri Elio, Bevilaqua Matteo, Robaldo Leonardo, Abbate Samuele, Abbate Alessandro.

I giovani atleti, che rappresentano il futuro dello Sharin, hanno dimostrato un ottimo livello di preparazione sia tecnica che mentale, soprattutto se rapportato alla loro giovane età. Alla fine della giornata lo Sharin Judo è riuscito a raggiungere un ottimo terzo posto nella classifica generale, portandosi davanti a quasi tutte le società presenti.

Il presidente Igor Piperis spiega come “questi trofei siano un ottima cartina tornasole per la salute della società, in quanto è da questi giovani sportivi che si svilupperanno poi, i nuovi agonisti dei prossimi anni; ed è per questo che la società investe molte energie e li segue esattamente come i loro ‘colleghi’ più grandi”.

Nel weekend gli agonisti dello Sharin sono stati impegnati anche nelle qualifiche per le finali nazionali delle categorie Cadetti, che si sono svolte al Paladuferco di Arenzano. Anche qui la scuola savonese ha avuto ottimi risultati qualificando quattro atleti su cinque (Elia Vitale, Alessio Ferraro, Luca Ghigo e Simone Minuto) i quali andranno poi a gareggiare nelle finali dei campionati italiani alla ricerca del podio tricolore. Insomma, una partenza nei primi mesi dell’anno che non si può che definire molto positiva.

Nelle immagini gli atleti dello Sharin Judo a Camaiore ed Arenzano e le premiazioni della società