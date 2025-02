Sette chili di tritolo a Carcare: dal 24 al 27 febbraio operazioni di smaltimento delle granate belliche

Carcare. Sette chili di tritolo in via Lichene: dopo il ritrovamento e la catalogazione dei residui bellici in un terreno interessato da scavi per l’edificazione di una villetta, è tempo di programmare le operazioni di spostamento in una delle cave valbormidesi, presumibilmente in una presente a Cairo, per far brillare le bombe rimaste in quel punto per ottant’anni, ossia dalla fine della Seconda Guerra mondiale.

Si tratta di ventinove granate, alcune di calibro da 105 millimetri, altre da 75, che da lunedì 24 febbraio a giovedì 27 verranno “trattate” e fatte esplodere in un sito sicuro dagli artificieri del Genio Guastatori dell’Esercito. “E’ stata scaglionata in quattro giorni la procedura di smaltimento degli ordigni, ed ora si provvederà a definire le misure di sicurezza che interesseranno gli interventi della prossima settimana”, spiega il sindaco Rodolfo Mirri.

Si parla di un raggio di 120 metri per tutelare l’incolumità delle persone, e a breve si saprà se dovranno essere assunte disposizioni specifiche, come l’evacuazione temporanea dei residenti della zona. Resta interdetta al traffico pedonale e veicolare l’area tra via Lichene e il lungo Bormida, dove sono apposte transenne e segnaletica per impedire l’avvicinamento a quello che, fino a poco tempo fa, è stato un terreno utilizzato ad orto.