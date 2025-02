Servizio civile, in Comune di Savona bando per due progetti e 5 posti

Savona. Il bando riguarda la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero, nello specifico il Comune di Savona aderisce, quale Ente Attuatore, al programma Percorsi di Crescita, Istruzione e Integrazione nei Comuni di Lombardia, Piemonte e Liguria che prevede la ricerca di 5 volontari da inserire all’interno di due importanti progetti: a sostegno della comunità: i servizi assistenziali nei comuni liguri – settore Assistenza – numero 2 volontari richiesti; cittadini di domani: i servizi educativi e ricreativi dei comuni liguri – settore Educazione – numero 3 volontari richiesti, di cui una posizione riservata per Giovani con Minori Opportunità.

Gli obiettivi del primo progetto a titolo “A sostegno della comunità: i servizi assistenziali nei comuni liguri” sono quelli di migliorare l’efficacia dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla

socializzazione nonché agevolare i processi di integrazione dei cittadini anziani nella comunità savonese. Rientra tra gli obiettivi del progetto, altresì, il miglioramento della fruizione dei servizi relativi al Servizio Ambito Territoriale Sociale – Area non autosufficienza, anziani e disabilità del Comune di Savona.

Nel secondo progetto, “Cittadini di domani: i servizi educativi e ricreativi dei comuni liguri” gli obiettivi prefissati sono quelli di sviluppare l’operatività delle sedi dei gruppi e dei comitati di Quartiere per favorire la partecipazione da parte degli abitanti e promuovere la rigenerazione dei parchi pubblici e le attività di animazione all’aperto.

I due progetti hanno una durata di 12 mesi, prevedono una certificazione o attestazione delle competenze con un percorso di orientamento al lavoro e gli operatori selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30.

A conclusione del percorso di Servizio Civile Universale sarà possibile usufruire delle eventuali riserve di posto previste nei bandi di concorso pubblico.

Fino alle ore 14:00 del 18 febbraio 2025 è possibile presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) e per selezionare i progetti del Comune di Savona consigliamo di filtrare la ricerca, una volta accreditati all’interno della piattaforma Domande on Line (DOL) con i seguenti parametri:

– Titolo del Progetto: A sostegno della comunità: i servizi assistenziali nei comuni liguri – codice progetto: PTCSU0014224010174NMTX

– Titolo del Progetto: Cittadini di domani: i servizi educativi e ricreativi dei comuni liguri – codice progetto: PTCSU0014224010173NMTX

Per presentare domanda di partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

3. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda sono contenuti nel bando.