Servizio civile, 5 posti nella primaria delle “suore della Neve” di Savona

Savona. La Congregazione delle Figlie di Nostra Signora della Neve aderisce al bando delle ACLI per il servizio civile universale, rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti (cittadini italiani, cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia), con tre progetti sulla Scuola Primaria Paritaria N. S. della Neve, in via Alessandro Manzoni 7.

“L’educazione, un gioco fantastico” si propone di realizzare l’obiettivo 4 dell’Agenda ONU 2030, che mira a garantire un’istruzione di qualità, equa e inclusiva per tutti, fornendo opportunità di apprendimento ad ogni individuo. Il progetto si concentra sul supporto agli studenti che entrano nel nuovo ciclo scolastico e a coloro che hanno affrontato difficoltà dopo il Covid-19, valorizzando la loro creatività, aiutandoli a comprendere se stessi e gli altri e preparandoli alle scelte future nel percorso scolastico.

Si dedica anche ai genitori, promuovendo un’armonia tra la vita scolastica e quella familiare, al fine di rendere gli studenti più coinvolti e liberi di scegliere. Inoltre interviene negli istituti scolastici, cercando di affrontare le vulnerabilità emerse durante la pandemia e promuovendo una maggiore coesione interna fra istituto e genitori.

“FrequenzAttiva” ambisce invece a combattere il problema della povertà educativa, affrontando in particolare il fenomeno della dispersione scolastica fin dai primi anni. In particolare propone un modello d’intervento omogeneo da promuovere a livello nazionale, operando trasversalmente su più fronti, per supportare i minori in maggiore difficoltà o a maggior rischio dispersione tra i 6 e i 18 anni.

Attuando un set di azioni integrate di sostegno, accompagnamento scolastico e animazione, “Costruiamo il futuro” intende contribuire a garantire a tutti l’accesso ad un’istruzione libera, equa e di qualità, che porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento, contrastando il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica. Mediante il supporto alla genitorialità mira a potenziare le strutture educative e le competenze degli adulti per rispondere ai bisogni emergenti e generare spazi di apprendimento sicuri, non violenti e inclusivi.

Il servizio civile presso la scuola primaria delle “suore della Neve” è attivo per 5 giovani, che opereranno per 25 ore settimanali in 5 giorni alla settimana, compatibile con gli studi universitari, percorsi di studio o impegni lavorativi non superiori alle 15 ore settimanali e retribuito con 507,30 € al mese. Al termine sarà consegnata la certificazione delle competenze acquisite. È prevista una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici non dirigenziali per l’assunzione di volontari che abbiano concluso il servizio. Gli interessati a ricevere più informazioni e presentare la domanda entro le ore 14 del 18 febbraio possono scrivere all’indirizzo e-mail scuolanevesavona@gmail.com.