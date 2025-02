Serie D: Vado, massimo risultato col “minimo” sforzo: vittoria 3 a 0 sulla Vogherese

Vado-Vogherese 3-0 (16′ Vita, 58′ Donaggio, 86′ Mameli)

Secondo tempo:

90’+3 Fischio finale: Vado-Vogherese 3-0.

90′ Tre minuti di recupero.

86′ GOL VADO! Azione simile a quella della seconda marcatura. Questa volta è Mameli, appena entrato, a chiudere il triangolo e mettere dentro da pochi passi. 3-0.

83′ Vita, rabona su tre avversari e tiro dal limite alto di poco. Giocate non da Serie D.

81′ Doppia occasione Vogherese. Decisivo Bellocci con due interventi provvidenziali. In un primo momento respinge di pugno un cross dalla destra; Zito riceve e conclude, il numero uno locale salva con una parata a “corpo aperto”, quasi da calcio a 5. Sul prosiguo dell’azione, su un colpo di testa ravvicinato, il portiere classe 2006 chiude nuovamente la saracinisca.

74′ Gioco di prestigio di Vita, che sulla sinistra va via in un fazzoletto a due avversari e serve il taglio di Merkaj. Il tiro dell’esterno, appena subentrato, si spegne sull’esterno della rete.

66′ Lancio da centrocampo. Vita stoppa nel cuore dell’area e in volè manda alto.

59′ Vado subito vicino al tris. Lora vince un contrasto a centrocmapo e serve in profondità Vita. Il bomber rossoblu avanza a sinistra e tira a botta sicura, Guarnone alza in corner con un gran riflesso.

58′ GOL VADO! Vita sulla sinistra serve il taglio di Michelucci. Questi chiude la triangolazione trovando Donaggio dal limite dellarea. Lattaccante locale apre il piattone mettendo il pallone nel sette, imparabile. Prima marcatura in stagione per Donaggio. 2-0.

Trascorsi i primi 10′ della ripresa. Vado abbastanza rinunciatario, la Vogherese ci prova.

Primo tempo:

45’+2 Fine primo tempo: Vado-Vogherese 1-0.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Mischia pericolosa nell’area del Vado dagli sviluppi di un corner per gli ospiti. La difesa rossoblu scricchiola sempre eccessivamente.

43′ Bortolotti in avanscoperta. Il suo tiro cross dalla sinistra sfila verso il secondo palo.

40′ Vado vicino al raddoppio. Vita va via sulla destra serve un assist al bacio a centro area per Donaggio. L’attaccante rossoblu, tutto solo, stacca di testa col terzo tempo non inquadrando però la porta.

38′ Errato disimpegno di Venneri. Il pallone sul rinvio sopraggiunge a Zito, il quale dal limite dell’area non trova il bersaglio.

30′ Rete non convalidata al Vado per una carica sul portiere ospite.

27′ Occasione Vogherese. Monza affonda sulla destra e mette a mezza altezza. Losio, da posizone invitante (un rigore in movimento), strozza troppo il tiro mandando fuori.

23′ La Vogherese esce dal guscio. Zito crossa dalla sinistra, la difesa vadese mette fuori. Sulla respinta Monza calcia dal limite, a lato.

20′ Foglio avanza sulla destra. Tiro cross diretto verso il primo palo, Guarnone respinge in angolo.

18′ Ennesimo infortunio in casa Vado. Cottarelli, in seguito a uno stiramento muscolare, è costretto a lasciare anzitempo il rettangolo verde. Lo rileva Prisco.

16′ GOL VADO! Corner dalla destra battuto da Troiano. Vita si stacca dalla marcatura e al volo, nell’area piccola, non lascia scampo al portiere lombardo. 1-0.

Trascorso il primo quarto dora. Vado stabilmente nella metà campo avversario, alla ricerca degli spazi.

Vado schierato con un 3-5-2. Squalificato Alfiero; Capra e Pisanu si rivedono in panchina.

Bellocci in porta. Cottarelli, Venneri e Montesano difensori centrali. Abonckelet, Lora e Troiano a centrocampo; Michelucci e Foglio quinti. In attacco Donaggio e Vita.

Vado: Bellocci, Montesano, Lora, Vita, Michelucci (77′ Casazza), Abonckelet, Venneri, Donaggio (66′ Merkaj), Troiano (81′ Mameli), Cottarelli (18′ Prisco), Foglio

A disp.: Sattanino, Pisanu, Monteverde, Capra, Mameli, Corsa. All. Cottafava

Vogherese: Guarnone, Manzoni (61′ Poropat), Belesini, Tulesi (61′ Zoppi), Milani, Bortoletti, Monza, Losio, Cappadonna, Zito, Sollini (61′ Usardi)

A disp.: Rossi, Asei, Velaj, Sacco, Tahiri, Gerace. Macchietta

Arbitro: Dario Federico Bruschi (Ferrara). Assistenti: Claudiu Fecheta (Faenza) e Lorenzo Palma (Bologna)

Note: Pomeriggio fresco, terso e ventilato (10°), fondo sintetico in ottime condizioni. Angoli 4-3. Spettatori 150 circa

Vado Ligure. Nella ventiseiesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado riceve i lombardi della Vogherese. Fischio d’inizio quest’oggi allo stadio “Chittolina”, ore 15:00.

Il Vado in seguito alla pesante sconfitta nello scontro diretto contro il Bra, giunta dopo una lunga e vana rincorsa alla capolista, sta vivendo un periodo di scoramento dato dal contraccolpo psicologico. I rossoblu, imbattuti tra le mura amiche del “Chittolina” per un anno intero sono incappati in un secondo inaspettato k.0. interno domenica scorsa per mano della Cairese (1-2). Nel turno infrasettimanale è arrivato un pareggio a reti bianche a Gozzano.

Questi passi falsi nel frangente decisivo della stagione hanno ridotto al lumicino le speranze di vittoria del campionato. Con la vetta a -13 un ambiente che in questo momento, nonostante manchino ancora 12 partite, sembra già proiettato all’anno prossimo. I rossoblu, agganciati dalla NovaRomentin a 48 punti, hanno anche perso il secondo posto in classifica a discapito del Città di Varese, ora a +4.

La Vogherese, con 25 punti, è squadra in piena zona Play-Out. A due lunghezze dalla salvezza diretta.