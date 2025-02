Serie D: Vado, pari in extremis a Imperia. La prima di Boisfer: “Meritavamo di più, ma ripartiamo da questo spirito”

Imperia-Vado 1-1 (13′ Scalzi – 90’+3 Alfiero)

Il Vado non sa più vincere. Sul campo dell’Imperia (manto erboso del “Ciccione” in condizioni pessime) i rossoblu evitano la sconfitta acciuffando un pareggio in pieno recupero, grazie al sigillo di “bomber” Alfiero (16° gol in campionato, vice cannoniere dietro al “gemello” Vita).

Nella prima partita di Boisfer allenatore dopo l’esonero di mister Cottafava, i rossoblu vanno sotto in avvio. È infatti Scalzi, attorno al quarto d’ora, a sbloccare la contesa con un tiro rasoterra.

A fine primo tempo Vado vicino al pari: un colpo di testa di Montesano dagli sviluppi di una palla inattiva si infrange sulla traversa.

A inizio ripresa il Vado resta in dieci uomini (espulso Troiano per una gomitata). Parità numerica successivamente ristabilita a metà secondo tempo, quando anche Scarrone (doppio giallo) lascia anzitempo il rettangolo di gioco.

Sussulto di orgoglio dei rossoblu, che si gettano a capofitto in avanti e nel forcing finale pervengono al pareggio. Evitando così la quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite.

In questo avvio di 2025 due sole vittorie vadesi, giunte in casa della NovaRomentin (1-3) e ai danni della Vogherese (3-0). Per il resto tre pareggi (1-1 con Chisola e Imperia, 0-0 col Gozzano), e tre sconfotte casalinghe (0-3 contro il Bra, 1-2 con la Cairese, 0-1 col Ligorna).

Il Vado rimane quarto in classifica a 51 punti, a – 3 dalla NovaRomentin ora seconda. L’Imperia, salendo a 34 punti ottiene comunque un risultato positivo e di prestigio, che le permette mantenere una tranquillo vantaggio di +7 sulla zona Play-Out.

Nel dopo partita mister Boisfer esamina così la sfida: “Ci siamo adattati a un campo onestamente ingiocabile. Vedendo le palle gol create penso meritassimo di più, sono però contento dello spirito di squadra mostrato dal gruppo. Un segnale positivo per finire la stagione con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile”.

Tabellino:

Imperia: Santarelli (46′ Ragone),Osagie (75′ Morra), De Simone V. Graziani G, Scarrone, Gandolfo, Scalzi (75′ Santanocito), Giglio, Szerdi, Costantini (63′ Fatnassi) Graziani T. (61′ Comiotto)

A disp. : Di Giosia, Brancato, Totaro, Castagna. All. Buttu

Vado: Bellocci, Pisanu (61′ Alfiero),Montesano, Abonckelet, Casazza (75’Monteverde), Venneri,Troiano, Foglio, Prisco (51’Michelucci), Vita (75′ Merkaj), Donaggio

A disp: