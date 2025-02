Serie D: Vado spento, anche il Ligorna espugna il “Chittolina” (0-1)

Vado-Ligorna 0-1 (67′ Cericola)

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Vado-Ligorna 0-1.

90’+3 Forging finale del Vado. Cross dalla destra Donaggio di testa manda fuori da ottima posizione.

90′ Cinque minuti di recupero.

86′ Proteste locali per un possibile fallo di mano in area. L’arbitro lascia correre.

Nell’ultimo quarto d’ora Vado a trazione super offensiva. Quattro attaccanti contemporaneamente: Vita, Alfiero, Merkaj e Donaggio.

67′ GOL LIGORNA! Cericola si incunea in area e con un sinistro in diagonale trafigge Bellocci. Nell’occasione il difensore locale Prisco rimane a terra. 0-1.

56′ Abonckelet arpiona un pallone a centro area. La sua girata a botta sicura viene respinta da un difensore del Ligorna.

Pallino del gioco al momento prettamente in mano del Ligorna. Vado eccessivamente rinunciatario in questo avvio di ripresa.

49′ Opportunità Ligorna. Miracoli spalle alla porta serve il taglio in profondità di Cericola. Bellocci esce provvidenzialmente chiudendo lo specchio al fantasista genovese.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Vado-Ligorna 0-0.

44′ Traversone dalla sinistra. Vita stacca senza tuttavia trovare lo specchio della porta.

35′ Cross tagliato dalla destra. Miracoli anticipa di testa il diretto marcatore sul primo palo, palla sull’esterno della rete.

Nella seconda parte della prima frazione il Ligorna prende maggiormente campo. Il Vado in questo frangente preferisce aspettare provando ad agire di rimessa.

24′ Sponda aerea di Miracoli per Cericola, il quale viene murato due volte.

Nella fase centrale del primo tempo alcune sbavature in costruzione per entrambe le squadre.

20′ Cericola va via dal fondo sinistro con una giocata di fino. Palla messa in mezzo, la difesa rossoblu sbroglia.

Partira disputata al momento a buoni ritmi.

10′ Vita serve Abonckelet, inseritosi a fari spenti. Provvidenziale intervento in anticipo del difensore Scannapieco da ultimo uomo.

8′ Occasione Vado. Troiano dal limite, tiro murato da un difensore ospite. Sulla respinta Lora libera una staffilata di collo pieno. Bodrato si tuffa e respinge.

6′ Ligorna in avanti. Cross da destra. Un colpo di testa effettuato da Miracoli, da buona posizione, viene sporcato da Venneri.

1′ Avvio con piglio del Vado, che colleziona subito un paio di angoli.

Ligorna con schieramento analogo cona formazione tipo.

Bodrato ritorna tra i pali. Scannapieco, Danovaro e Grosso in difesa. Miccoli, Bacigalupo e Piredda mediani. Ghinassi e Dellepiane quinti. In attacco il tandem Cericola-Miracoli.

Il Vado ripropone il modulo 3-5-2 delle ultine uscite.

Assenti Capra, Cottarelli, Picone, Bussaglia. Pisanu si rivede in panchina.

Bellocci in porta. Prisco, Montesano e Venneri in difesa. Abonckelet, Lora e Troiano in linea mediana; Foglio e Michelucci quinti. Davanti la coppia gol Vita-Alfiero

Vado: Bellocci, Montesano, Lora (83′ Mameli) , Alfiero, Vita, Michelucci (74′ Monteverde), Abonckelet (74′ Merkaj), Venneri, Troiano (85′ Pisanu), Foglio, Prisco (68′ Donaggio)

A disp.: Sattanino, Monteverde, Mameli, Pompilio, Casazza, Corsa. All. Cottafava

Ligorna: Bodrato, Danovaro, Miccoli, Grosso, Scannapieco, Bacigalupo, Miracoli, Cericola, Ghinassi, Dellepiane, Piredda

A disp.: Gentile, Lurani, Botta, Moramarco, Lionetti, Vassallo, Tussellino, Murgia, Licco. All. Pastorino

Arbitro: Dario Luigi Scicolone (San Donà di Piave). Assistenti: Domenico Munzari e Ruggero Marra (Torino)

Note: Pomeriggio fresco, terso e soleggiato (10°), fondo sintetico in ottime condizioni. Spettatori 200 circa. Angoli 5-3.

Vado Ligure. Nella ventottesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado riceve il Ligorna. Fischio d’inizio al “Chittolina” alle ore 15:00.

La sfida odierna, sentita e tra rivalità, si può considerare la gara tra le “deluse”. Il Vado infatti, costruito per vincere il campionato, è attualmente terzo con 54 punti insieme alla Novaromentin, a – 10 dalla capolista Bra. Il Ligorna, da cui ci si poteva attendere un piazzamento tra le prime tre-quattro (seppur ancora raggiungibile) è attualmente quinto in graduatoria a 46 punti.

La classifica sarà verosimilmente a ridisegnata in vista della prossima possibile esclusione dell’Albenga (molto probabile la seconda mancata presentazione quest’oggi). Con estromissione degli ingauni e annullamento di tutti i risultati delle partite.