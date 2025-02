Serie D, Vado: il club precisa che mister Cottafava non è in silenzio stampa

Alla fine della partita di domenica mister Marcello Cottafava non si è presentato in sala stampa dopo Vado-Vorgherese. Una scelta che ci si poteva anche aspettare dopo le dichiarazioni fiume del presidente Franco Tarabotto dopo il K.O. contro la Cairese.

Ma non sarà silenzio stampa fino a fine stagione. Anzi, il club spiega che non lo era nemmeno domenica, ma che il mister aveva mal di goal. La precisazione arriva tramite le parole del direttore Luca Tarabotto che sottolinea come ci sia stato un fraintendimento.

Insomma, dalla prossima settimana si sentirà nuovamente la voce del mister rossoblù.