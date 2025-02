Serie D, Vado. Cottafava verso l’esonero: sempre più un separato in casa dopo l’ultima conferenza di Franco Tarabotto

Vado Ligure. Il Vado cade in casa contro il Ligorna ed è la terza sconfitta nella ultime quattro partite. Un momento di difficoltà e una delle cause sembra essere il contraccolpo psicologico non indifferente dal poker subito nello scontro diretto contro il Bra che, di fatto, ha tagliato fuori i rossoblù dalla corsa al primo posto: un obiettivo dichiarato.

“Credo di avere una delle squadre più valide del campionato. Secondo me i ragazzi non ne possono niente. Sapete che con l’allenatore non ci parliamo, ma è indifferente perché lui deve ragionare con la squadra – ha dichiarato il presidente Franco Tarabotto -. Credo che nessuno possa dire che la società non ha dato supporto: lo staff medico, allenatori e giocatori presi importanti. Poi se i giocatori guariscono e si fanno male non è colpa mia. Prima della partita ho detto addirittura alla squadra che avrei dato un premio in caso di promozione”.

Il rapporto tra il numero uno rossoblù e mister Cottafava è ai minimi storici. Su questo il tecnico aveva risposto: “Vengo al campo e faccio il mio lavoro, non ci siamo chiusi in una stanza a parlare“. Sull’opzione delle dimissioni il presidente dice: “Io al suo posto non mi dimetterei mai. Deve rimanere per far vedere che ha ragione lui e vincere tutte le partite. Dimettersi darebbe ragione alla società. Lui deve andare avanti e dimostrare le sue capacità“. E il Vado lo esonererebbe mai? “Esonerarlo? Tutt’al più non vengo più a vedere le partite. Perché devo mandarlo via a dieci partite dalla fine? L’unica cosa: chiedo scusa a Casazza“.

Ma la notizia odierna è una: salvo ulteriori sorprese, pare essere arrivato al termine il rapporto tra il Vado e Marcello Cottafava. In attesa dell’ufficialità, si può pensare alla soluzione interna rappresentata da Boisfer come traghettatore fino a fine stagione. In fondo il presidente rossoblù aveva parlato anche di quello nella sua conferenza stampa.