Serie D, 15^ sconfitta consecutiva per l’Albenga, perde anche la Cairese

Liguria. Pomeriggio amaro per due delle tre savonesi impegnate in Serie D. Se il Vado (di cui qui vi abbiamo raccontiamo la partita) sta vincendo contro la Vogherese, Albenga e Cairese vengono entrambe sconfitte. Non stupisce il 15° KO consecutivo degli ingauni che hanno però lasciato il “Fausto Coppi”. Contro il Derthona, infatti, i bianconeri perdono 2-1. Non basta il momentaneo pareggio di Gallo, dopo la rete di Nobile in avvio di gara, perché a fine primo tempo il gol di Gabrielli ha deciso la gara.

Sconfitta più dolorosa per la Cairese, dopo sette risultati utili consecutivi. La trasferta contro la Lavagnese, infatti, termina 3-0. Le reti di Mutton, Berardi e Marianelli costringono i gialloblù a rallentare la propria andatura, mentre i bianconeri rimangono accodati al vagone playoff. La Cairese affronterà proprio il Derthona in uno scontro salvezza delicato settimana prossima.

Di seguito, le formazioni scese in campo nei due match:

Derthona: Cizza, Procopio, Daffonchio, Giacchino, Gabrielli, Mariani, Fissore, Tocila, Nobile, Mencagli, Nani. A disposizione di mister Stefano Turi: Mandrino, Saidi, Disegni, Gagliardi Torriero, Patti, La Cava, Arcidiacono, Robotti, Colucci.

Albenga: Serra, Gaido, Gallo, Gallina, Belgiovine, Amari, Pezzella, Lattanzi, Parigi, Di Porto, Alfano. A disposizione di mister Thomas Massa: Perucca, Cobuzzi, Assini, Daidola, Nori, Ennasry, Gastaldi, Aboubakar, Pezzulla.

Lavagnese: Raspa, Ghigliotti, Masini, Marianelli, Romanengo, Lombardi, Mutton, Lupinacci, Oneto, Berardi, Attuoni. A disposizione di mister Giorgio Roselli: Gragnoli, Garibotto, Gabelli, Balan, Pastorino, Banfi, Pozzi, Puntoriere, Vincenzi.

Cairese: Cangane Cerantola, De Mori, Boveri, Turone, Anselmo, Biancheri, Oubakent, Castiglia, Bellotti, Federico, Fernandez. A disposizione di mister Marco Nappi: Zanon, Lartey, Garcia, Lazzaretti, Sokhna, Ngamba, Panelli, Chiarlone, Diagne.

Risultati e classifica:

Asti 0-1 Ligorna, Borgaro Nobis 0-2 Sanremese, Chisola 1-2 Bra, Derthona 2-1 Albenga, Fossano 0-1 Città di Varese, Lavagnese 3-0 Cairese, NovaRomentin 2-1 Gozzano, Oltrepò 2-1 Chieri, Saluzzo 3-1 Imperia, Vado 2-0 Vogherese (qui la cronaca).

Bra 64, Città di Varese 55, Vado 51, NovaRomentin 51, Ligorna 46, Lavagnese 43, Gozzano 43, Chisola 41, Saluzzo 36, Asti 34, Imperia 33, Sanremese 31, Cairese 31, Derthona 30, Oltrepò 28, Vogherese 25, Borgaro Nobis 21, Albenga 19, Chieri 14.