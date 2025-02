Serie D, NovaRomentin vincente contro la Cairese. Gonzalez: “Non pensiamo che il campionato sia morto, importante aver vinto senza subire gol”

Cairo Montenotte. Domenica pomeriggio presso il “Cesare Brin” è andata in scena una delle gare valevoli per la ventinovesima giornata del campionato di Serie D (girone “A”). Ad affrontarsi sono state Cairese e NovaRomentin, questo per una sfida avvincente che si è conclusa con il risultato di 1-2 in favore della formazione ospite.

I piemontesi hanno così accorciato sulla capolista Bra (fermata sull’1-1 dal Chieri), squadra quest’ultima che è comunque rimasta a +11 sui diretti inseguitori. Al termine del match ad intervenire per conto del NovaRomentin è stato Pablo Andres Gonzalez, allenatore del sodalizio rappresentante la città di Romentino il quale ha esordito dichiarando: “Abbiamo avuto tante situazioni per fare gol che non siamo riusciti a concretizzare e dopo abbiamo rischiato di pareggiare una partita per cui sicuramente avremmo meritato qualcosa in più. L’importante comunque è aver vinto”.

“Quando non si riesce a segnare e concretizzare – ha proseguito l’intervistato – l’importante è vincere senza subire gol perchè altrimenti sarebbe stato ancora peggio. Ci tengo quindi a fare i complimenti sia alla mia squadra che alla Cairese, formazione che ha tenuto duro soprattutto nel momento di maggiore difficoltà riscontrato nel corso della gara. È stata davvero una bella partita”.

In seguito l’intervistato ci ha tenuto a chiarire un aspetto: “Noi non pensiamo che il campionato sia morto. Noi non dobbiamo fare calcoli nè conti. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso e al nostro campionato cercando di arrivare più in alto possibile senza guardare gli altri. Dobbiamo fare prima il nostro per poi poter andare a guardare gli altri”.

Successivamente Gonzalez è tornato sulla gara disputata dai suoi contro la Cairese: “Questo tipo di partite sono difficili e toste, motivo per cui a volte bisogna trovare il gol attraverso punizioni o calci d’angolo. Noi ovviamente cerchiamo di farci trovare pronti in tal senso e di preparare qualcosa per riuscire a sfruttare al meglio quel tipo di situazioni. Non sempre è facile perchè dipende da chi calcia e dal momento della partita, però siamo stati bravi”.

Infine l’allenatore del NovaRomentin ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Siamo felici per la vittoria, poi come arriva il gol o chi lo fa non ci interessa. Il gruppo e la squadra hanno tenuto bene, quindi siamo contenti”.