Serie D, Ligorna batte Vado. Pastorino: “Ottima prova, peccato non giocare sempre in campi così, in casa penalizzati”

Una vittoria di prestigio per il Ligorna contro il Vado. L’1 a 0 vale il consolidamento della zona playoff, per quanto siano decisamente “platonici” in Serie D. Mister Luca Pastorino esalta la prova dei suoi e ribadisce ancora come lo stretto campo di casa non agevoli il suo gioco”.

“Questa vittoria più di rilanciare le nostre ambizioni playoff le mantiene perché eravamo già dentro i playoff prima della partita di oggi. Sono molto contento, è stata una prestazione davvero molto buona. Tranne i rimi 7/8 minuti dove il Vado è partito meglio disponendo di un paio di situazioni favorevoli poi è stato un crescendo nostro. Abbiamo disputato un primo tempo importante. Nel secondo siamo partiti di nuovo bene creando un paio di situazioni, poi il gol di Matteo (Cericola, attaccante classe 1996, ndr) ha cambiato un po’ l’inerzia della partita. Abbiamo sofferto qualcosina alla fine sulle palle alte perchè la batteria di attaccanti che ha messo il Vado era veramente di tutto rispetto”.

“Il nostro campo (stretto) per noi è un limite, questo è un dato di fatto – aggiunge -. Per come gioca la squadra e per come cerchiamo di esprimerci giocare in un campo come il Chittolina ci favorisce. Vorremmo giocare tutte le domeniche qua. Il nostro è un campo troppo piccolo e le squadre si difendono meglio, coprono gli spazi, non puoi lavorare sul cambio gioco perché hai subito l’aggressione dell’avversario. È un campo decisamente infelice e i dati lo dimostrano. Abbiamo fatto più punti fuori casa giocando una partita in meno.

Ligorna arriverà sopra Vado, la frase era stata pronunciata dal tecnico dopo la sconfitta andata. “Quello era un momento in cui la squadra aveva perso. Intanto non c’era una mancanza di rispetto nei confronti del Vado. Semplicemente c’era la voglia di comunicare alla squadra la volontà di prendere come riferimento il Vado per cercare di non mollare. Volevo trasmettere degli stimoli e delle motivazioni, era solo quello. Quel giorno volutamente ho voluto alzare l’asticella delle motivazioni e degli obiettivi, in ragione della sconfitta. Ribadisco come ho già detto più volte di non avere nulla contro il Vado, era semplicemente un messaggio alla mia squadra. Poi noi vogliamo provarci perché il punto di riferimento vuole essere quello. Il Vado è una squadra talmente forte come rosa che riuscire ad arrivare davanti sarebbe un risultato per noi prestigioso”.

LE PAROLE DEL BOMBER CERICOLA