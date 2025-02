Serie D. Il Vado cade contro il Ligorna, Cottafava: “Partita opaca? Non direi, abbiamo avuto idee ed occasioni”

Vado. Cade ancora il Vado in casa contro il Ligorna, la rete di Cericola nel secondo tempo rompe forse quegli ultimi barlumi di speranza che potevano vedere, alla fine del campionato, il Vado trionfare in campionato. Con la sconfitta di oggi e i tre punti che verranno assegnati in settimana al NovaRomentin, i vadesi scendono di un’altra posizione, al quarto posto.

La stagione rossoblù perde quindi l’obiettivo del campionato probabilmente in modo definitivo. Con il Bra in super forma e le prime della classe in completa corsa, l’obiettivo diventa un sogno irraggiungibile almeno per questa stagione.

Nonostante la sconfitta, Cottafava non vede una brutta prestazione quella operata dalla sua squadra: “Abbiamo battuto colpo su colpo, contro un’ottima squadra e abbiamo avuto all’inizio due o tre occasioni importanti. Devo essere sincero, la partita è stata equilibrata, dove sicuramente non abbiamo dominato o ampiamente meritato la vittoria, però una sconfitta forse anche eccessiva. La prestazione dei ragazzi è stata buona, il pareggio poteva essere il risultato più giusto”.

Poi l’intervento per chiarire il suo rapporto con Tarabotto, col quale si percepiva tutto tranne che sereno: “Con il presidente non ho mai discusso. Il presidente ha fatto un’intervista, a cui non ho risposto perché secondo me è stato un suo pensiero. Non è che ci siamo chiusi in una stanza e abbiamo discusso. Non ho discusso direttamente con lui, ha dato la sua opinione, ma il rapporto allenatore-presidente, senza entrare nel mio merito, in generale è importante“.

“Non influisce quello che deve essere il mio lavoro settimanale – chiosa l’allenatore -, il mio impegno, la mia dedizione. Questo per me è un lavoro, la mia famiglia mi supporta e vive per questo, quindi io lo faccio sempre al massimo”.