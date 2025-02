Serie D, il danno e la beffa: i giocatori dell’Albenga svincolati d’ufficio ma serve deroga per finire la stagione altrove

I giocatori dell’Albenga potrebbero aver finito la stagione a febbraio. La rinuncia alla seconda partita imposta dalla società rappresentata da Bisazza e Candela ha portato all’esclusione dal campionato. Essendo avvenuta durante il girone di ritorno, ci sarà lo svincolo automatico ma chi è sceso in campo non potrà accasarsi altrove.

Si attende quindi la possibile deroga del Consiglio Federale per consentire ai giocatori di terminare la stagione. Assocalciatori e LND portano avanti questa istanza in rappresentanza dei giocatori bianconeri. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una decisione importante perché potrebbe fare giurisprudenza.

Di seguito i punti salienti della normativa

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d’autorità. II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva