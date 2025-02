Serie D, contro il Vado è ancora porte chiuse per l’Albenga. Orgoglio Ingauno: “Se allo stadio non si va la colpa è solo della società”

Albenga. Per la terza volta in stagione una gara all’Annibale Riva sarà a porte chiuse: i sostenitori non potranno assistere ad Albenga vs Vado di oggi pomeriggio. L’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno continua a dare voce allo sgomento della tifoseria bianconera e questa mattina ha pubblicato una nota: “Se allo stadio non si va la colpa è solo della società“.

Il comunicato:

Albenga – Vado

Ricordiamo che per la 3° volta nostro malgrado ci ritroviamo a non poter entrare allo stadio COMUNALE Annibale Riva per assistere alla “partita” di questo pomeriggio della nostra amata U.S. Albenga.

Tutto questo, non certo per colpe legate al tifo o più in generale agli appassionati sportivi ma esclusivamente per le manchevolezze della società U.S. Albenga che dimostra ancora una volta di non essere in grado di rispettare le normali ed obbligatorie regole legate all’ordine pubblico.

Quindi…

SE ALLO STADIO NON SI VA…

LA COLPA È SOLO DELLA SOCIETÀ!

SEMPRE E SOLO FORZA ALBENGA