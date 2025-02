Serie D, caos Albenga: sale la tensione verso il club

Al momento in cui scriviamo, dell’Albenga società restano i due dirigenti Nicola Bisazza e Cristian Candela (quest’ultimo comparso in una foto a inizio anno) e sul campo una squadra di ragazzi presi da ogni dove che perdono sempre guidati dai mister Gaido e Massa. Difficile anche dire chi sia formalmente il presidente, che era Candela nell’ultimo organigramma ma nell’unico comunicato emanato di recente – per spiegare la mancata presentazione contro l’Imperia – era Bisazza.

Ieri un 7 a 0 contro il Vado che è valso la sedicesima sconfitta di fila. Le giovanili, come noto, non esistono più e pure la Juniores sta naufragando. Penultimo posto in classifica, con sette sconfitte di fila. In più, la totale disorganizzazione della dirigenza fa sì che si giochi a porte chiuse per la mancanza di steward.

Nonostante il silenzio stampa, su un portale web un calciatore ingauno ha parlato della sua esperienza. Ne vengono esaltate le qualità, ringrazia il procuratore ma senza menzionare in modo chiaro la portata dei risultati negativi della squadra. Difficile, così, sedare le voci secondo cui la squadra sia soprattutto “palestra” per aspiranti calciatori di Serie D.

Ieri pesante contestazione di alcuni sostenitori nei confronti del club, ai quali ha risposto mister Thomas Massa. L’allenatore aveva a novembre criticato alcuni articoli a suo avviso troppo negativi affermando che la squadra si sarebbe salvata col gioco offensivo. La squadra ha segnato due goal nelle ultime 10 partite e il termine offensivo sembra più adatto a descrivere quello che sta accadendo nei confronti della gloriosa storia ingauna.

A chiudere il cerchio, ieri mattina sono apparsi dei cartelli anonimi al Riva con scritto “Se cercate la guerra la trovate. Occhio…Ultimo avviso”.