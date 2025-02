Serie D, Cairese vs NovaRomentin LIVE: ostacolo alto per la corsa salvezza gialloblù

Cairese 0 – NovaRomentin 1 (15′ Rizzo)

70′ Pur senza creare occasioni in questa fase i gialloblù provano maggiormente ad attaccare. La Cairese conquista il primo corner ma sulla battuta non riesce poi a concludere a rete.

65′ Un cambio a testa. Nella Cairese, Diagne prende il posto di Fernandez mentre nella NovaRomentin Gozzo rileva Saccà.

64′ Cairese in balia della formazione piemontese, che sfonda ancora sulla destra e va vicino al raddoppio con un’azione confusa nell’area piccola. Ancora bravo Cangane nell’opporsi e poi Boveri spazza via nei pressi della linea di porta.

62′ Intervento decisivo di Vignaroli che chiude Bertoni su un cross dalla destra.

60′ Grande azione palla a terra degli ospiti con Rocco, Rizzo e infine Mollica che riceve e calcia da dentro l’area. Conclusione deviata in angolo da Bellotti.

59′ Filtrante di Galeazzi per Saccà, conclusione incrociata fuori di poco. Anche in questo secondo tempo la Cairese non riesce a produrre azioni offensive.

54′ L’arbitro ravvisa un tocco di mano di un giocatore della Cairese e assegna una punizione dal limite alla NovaRomentin. La calcia l’ex Vado Dodaro. Tiro insidioso anche se non angolato perché passa tra un groviglio di maglie. Cangane è però reattivo respingendo sia il tiro sia il successivo tentativo di tap-in.

48′ Parte ancora forte la NovaRomentin, colpo di testa nel cuore dell’area di Galeazzi alto sulla traversa.

46′ Si parte. Nappi cambia tutto il centrocampo: fuori Turone-Garcia-Federico, dentro Castiglia-Lazzaretti-Ngamba. Out la gioventù, spazio all’esperienza.

Secondo tempo

45’+1 Dopo il minuto di recupero si chiude il primo tempo in cui la Cairese ha avuto tante difficoltà contro la potenza di fuoco della terza forza del torneo.

45′ Fallo di Garcia a centrocampo sanzionato con il cartellino giallo.

40′ Gran botta al volo di Rocco dal limite, para bene Cangane in tuffo basso.

35′ Doppio miracolo di Cangane! Rizzo dal limite dell’area piccola calcia forte, il portiere para ed è ancor più provvidenziale sulla ribattuta a colpo sicuro di Rocco. Cairese in difficoltà contro la qualità avversaria.

26′ La Cairese prova a farsi finalmente vedere in avanti. Oubakent scarica per Federico, che controlla e prova la conclusione a giro. Apprezzabile ma troppo alta per impensierire Ferrante.

23′ Galezzi prova a girare nell’area piccola con Cangane a chiudergli lo specchio, palla sul fondo.

20′ Come nell’occasione del goal, ancora un corner e ancora i giocatori della NovaRomentin che partono tutti dal secondo palo. Rizzo si trova nuovamente libero di calciare, ma lo fa senza precisione.

15′ NovaRomentin avanti! Fatale un calcio d’angolo. Partono tutti dal secondo palo, con la difesa della Cairese a zona. Una volta battuto gli ospiti riempiono l’area ma i gialloblù faticano a “sentire l’uomo” ed è così che Rizzo salta colpendo di testa in modo pulito e spedendo dove Cangane non può arrivare.

14′ Prosegue la spinta ospite, Rocco calcia da posizione defilata, Cangane respinge corto.

12′ NovaRomentin che batte tre corner di fila. In tutti i casi provando schemi particolari come quello con tutti i giocatori che partono dal secondo palo. Il terzo è il più pericoloso con un tacco in posizione ravvicinata di Cannistrà poi respinto.

11′ Vignaroli prova un retropassaggio lungo per Cangane, ma regala un corner agli avversari. La difesa respinge.

6′ Federico perde un brutto pallone in mezzo al campo, i piemontesi ne approfittano portando Saccà a calciare dentro l’area. Conclusione da buona posizione ma ampiamente fuori misura.

4′ La NovaRomentin prova a fare la partita costruendo dal basso col portiere che dialoga dalla difesa fuori dalla sua area. La prima conclusione è di Mollica. Il tiro rasoterra da fuori area viene parato da Cangane.

1′ Si parte, Cairese in completo gialloblù, gli ospiti in total red. Nappi sceglie un centrocampo giovane formato da Turone-Garcia e Federico. Al centro della difesa, il giovane classe 2005 Bellotti a fianco di Boveri. Gargiulo out a causa di un affaticamento per via precauzionale.

Primo tempo

NovaRomentin: 22 Ferrante, 4 Cannistrà, 7 Saccà, 8 Dodaro, 10 Rizzo, 15 Mollica, 17 Siciliano, 20 Chelli, 24 Rocco, 27 Galeazzi, 28 Bertoni. A disposizione: 12 Marchetti, 2 Ranieri, 5 Svystelnyk, De Lorenzis, 13 Bertelegni, 14 Bugno, 18 Voria, 23 Gozzo, 25 Gerbino. Allenatore: Pablo Gonzalez.

Cairese: 1 Cangane; 29 Vignaroli, 4 Boveri, 23 Bellotti, 11 Anselmo; 7 Garcia,6 Turone, 30 Federico; 39 Fernandez, 16 Biancheri, 19 Oubakent. A disposizione: 22 Zanon, 3 Lartey, 8 Lazzaretti, 15 Sokhna, 18 Sow, 21 Castiglia, 24 Ngamba, 28 Chiarlone, 38 Diagne. Allenatore: Marco Nappi.

Terna arbitrale: Brozzoni di Bergamo coadiuvato da Napolitano di Caserta e Vatiero di Agropoli.