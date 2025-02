Serie D, Cairese: un buon punto contro il Chisola: ecco come sarà la classifica senza l’Albenga

La sconfitta per 2 a 1 contro il Derthona la scorsa settimana è arrivata inaspettata vista la crescita dei gialloblù in questo 2025 e le difficoltà della formazione di Tortona. Ieri la squadra di Nappi – che aveva comunque elogiato la prova dei suoi – è tornata a fare risultato impattando 0 a 0 sul campo del Chisola.

I gialloblù confermano il loro trend positivo contro le squadre d’alta classifica. Punto che si aggiunge infatti alle due vittorie contro il Vado e ai pareggi, anch’essi a reti inviolate, contro Bra e Ligorna.

Mister Marco Nappi ha scelto di escludere dagli undici titolari il centrocampista Luca Castiglia. Questo lo schieramento iniziale: Cangane tra i pali, Boveri e Gargiulo al centro della difesa, Anselmo e Vignaroli terzini, centrocampo affidato ai giovani Garcia, Federico e Turone mentre a larghi a sostegno della prima punta Biancheri c’erano Oubakent e Fernandez.

Così mister Marco Nappi ai microfoni del giornalista dell’Ancora Daniele Siri: “Il Chisola è una squadra molto fisica ma i miei ragazzi sono stati fantastici. Mi dispiace che i tifosi della Cairese non vedano con continuità sia in casa sia fuori cosa stanno facendo i miei ragazzi. Avremmo segnato due o tre goal calciando addosso al portiere. La mia squadra gioca, lotta e sa giocare a calcio. Posso dire che il pareggio ci sta un po’ stretto. Loro sono partiti a mille ma noi siamo stati bravi a riprenderci dopo la traversa che hanno preso subito (poi la Cairese ha preso un palo con Biancheri) Oggi Garcia ha fatto una grande partita da mezzala e la settimana scorsa era in tribuna. Tutti hanno fatto il loro. Gargiulo ha fatto una partita enorme speriamo che non si sia fatto male. Contro NovaRomentin e Bra venderemo gara la pelle. Dobbiamo giocare così, questo punto è una manna dal cielo”.

La Cairese si vedrà poi togliere i tre punti conquistati contro l’Albenga, che non partecipando al match contro la NovaRomentin (era già successo contro l’Imperia) si vedrà esclusa dal campionato. Verranno rese nulle tutte le partite disputate contro gli ingauni, con la classifica che in settimana assumerà questa forma: Bra 64, Varese 52, NovaRomentin 51, Vado 50, Ligorna 46, Gozzano 44, Lavagnese e Chisola 42, Saluzzo 36, Imperia 33, Derthona, Asti 32, Sanremese 30, Cairese 29, Vogherese 26, Fossano e Oltrepò 23, Borgaro 18, Chieri 17