Serie D. Cairese – Derthona FBC: vittoria per la squadra ospite, ora torna pericolosa la zona playout

CAIRESE – DERTHONA 1 – 2 (24′ Biancheri ; 12′, 15′ Mencagli)

Ore 16:25 termina il match con il risultato di 2 a 1 per il Derthona. Nella prima metà del primo tempo, il Derthona ha dominato creando un maggiore numero di occasioni che gli ha permesso di portarsi sul 2 a 0 in soli 15 minuti, grazie alla doppietta di Mencagli e alle diverse disattenzioni dell’ultimo uomo. Al 24 minuto, però, la Cairese prova a reagire ottenendo il goal con Biancheri. Da questo momento in avanti la partita si fa equilibrata e ricca di occasioni per entrambe; i padroni di casa colpiscono due traverse, mentre ospiti sprecano due azioni clamorose create da Mariani. Ora le posizioni in classifica si invertono e sarà dovere della Cairese riuscire a conquistare qualche punto per sperare nella salvezza diretta.

95′ Viene annullato il gaol del pareggio alla Cairese a causa del fuorigioco di Oubakent

92′ Sostituzione per il Derthona: entra Nani ed esce Mariani

91′ Ammonizione per Turone

90′ Il direttore assegna 6 minuti di recupero

85′ Ammonizione per Disegni dopo una spinta sul difensore avversario

83′ La Cairese fa entrare Diagne al posto di Anselmo

80′ Sempre Mariani a rendersi pericoloso, riesce a scartare l’avversario trovandosi da solo contro Zanon, ma non riesce a mettere la palla in rete

77′ Ammonizione per Cizza dopo una perdita di tempo

75′ Entrambe le squadre allungate, alla ricerca del goal

69′ Federico tira, ma Cizza riesce a respingere la palla indirizzata all’incrocio dei pali salvando momentaneamente la sua squadra

68′ Ammonito Sokhna dopo una protesta per un fallo

65′ Prima sostituzione per la Cairese con Sokhna che subentra a Ngamba

63′ Il Derthona si rende pericoloso con Mariani che entra in area ma non calcia provando a servire un assist per la tripletta di Mencagli che, però, non finalizza

55′ Altra sostituzione per il Derthona con l’uscita di Procopio che subisce un colpo alla testa ed entra al suo posto Arcidiacono

53′ Occasione per i padroni di casa con Fernandez che di testa colpisce la traversa a un passo dalla porta

52′ Esce Giacchino ed entra Disegni per la squadra ospite

50′ Al rientro in campo la Cairese è più aggressiva e tenta fin da subito di creare azioni pericolose

Inizio del secondo tempo alle 15:33

15:19 termina la prima frazione di gara con il vantaggio del Derthona

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero

44′ Oubakent cerca l’incrocio ma la palla finisce poco sopra la traversa

42′ Punizione dal limite per la Cairese che verrà battuta da Oubakent

37′ Occasione per il Derthona con Tocila che tira da posizione ravvicinata ma colpisce il palo

34′ E’ la squadra di casa, adesso, che mette pressione e dirige il gioco, cercando di trovare il goal del pareggio

29′ Fase del match più equilibrata con molteplici errori da parte di entrambe le squadre

24′ GOOOL!!! Anselmo la crossa, la palla impatta su Ngamba che non gli da forza ma Biancheri è reattivo, calcia e riapre la partita

22′ Dopo i due goal il Derthona ha preso fiducia e continua a mettere in difficoltà la Cairese che fa fatica a reagire

15′ GOOOL!!! Doppietta per Mencagli che dopo un retropassaggio al portiere avversario, riesce ad anticiparlo e con un colpo di testa segna il goal del 2 a 0

12′ GOOOL!!! Passa in vantaggio la squadra ospite con il goal di Mencagli che con il mancino da dentro l’area calcia rasoterra e non sbaglia

7′ Anche il Derthona inizia a creare azioni pericolose, ma ancora nulla di concreto

3′ La squadra di casa entra in campo e mette fin da subito pressione agli avversari con una serie di conclusioni che non centrano lo specchio della porta

Ore 14:33 inizia il primo tempo

Questa domenica, presso l’impianto sportivo C.Brin, la Cairese ospiterà il Derthona FBC. Scontro diretto tra le due squadre che si trovano appena fuori dalla zona calda con un solo punto di distacco l’una dall’altra, rispettivamente in 13esima e 14esima posizione. I padroni di casa sono reduci da una dura sconfitta in trasferta contro la Lavagnese 1919 terminata con il risultato netto di 3 a 0. Oggi mister Nappi dovrà ottenere nuovamente un risultato utile per poter mantenere il distacco dalla zona playout. La squadra guidata da mister Turi, nell’ultima giornata, ha conquistato una vittoria di misura contro l’Albenga avvicinandosi, così, alla Cairese. Il fattore campo non influenzerà molto visto che entrambe le squadre sono abituate a giocare su manto erboso; l’unico elemento negativo sarà dovuto alle piogge di ieri. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14:30 e il match verrà diretto dal signor. Zamagna Davide (Saronno), aiutato dagli assistenti Martino Giovanni (Cassino) e Cocciolone Gianmarco (L’Aquila).

FORMAZIONI

Cairese: Zanon, Boveri (C), Turone, Anselmo, Biancheri, Oubakent, Gargiulo, Ngamba, Vignaroli, Federico, Fernandez. A disposizione: Cangane, Lartey, Lazzaretti, Sokhna, Castiglia, Bellotti, Panelli, Chiarlone, Diagne.

Allenatore: Marco Nappi

Derthona: Cizza, Saidi, Procopio, Giacchino, Carli, Mariani, Fissore (C), Tocila, Gilli, Nobile, Mencagli. A disposizione: Mandrino, Daffonchio, Disegni, Gagliardi, Bonicco, La Cava, Arcidiacono, Robotti, Nani.

Allenatore: Stefano Turi