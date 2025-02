Serie D, buoni segnali dal 2005 Bellotti: “Guardiamo avanti, dai più esperti cerco di prendere la cattiveria”

Tra le note liete di una sconfitta meritata contro una NovaRomentin fuori portata per la Cairese, ci sono la prestazione del portiere Cangane e quella del difensore centrale Emiliano Bellotti. Il classe 2005 si sta ritagliando un ruolo importante alle spalle degli esperti titolari Emanuele Boveri e Juan Pablo Gargiulo, quest’ultimo out ieri in via precauzionale.

“Ho fatto una buona prestazione che però non è bastata – commenta il difensore – . Siamo tristi ma cercheremo di farci forza e andare avanti perché dobbiamo portare i risultati a casa“.

“Credo che sin dall’inizio siamo entrati bene – prosegue -. Ovvio che a volte subentra la fatica, è normale. Dobbiamo organizzarci bene e meglio, stare più insieme. Ci sta a perdere però le cose bisogna farle in un certo modo“.

“Boveri e Gargiulo mi insegnano molto, cerco sempre di guardarli e apprendere più cose da loro, per esempio la cattiveria agonistica”.

Domenica prossima una sfida ad alto coefficiente di difficoltà: “Contro la capolista Bra saremo la squadra di sempre: siamo sempre organizzati, lottiamo sempre fino alla fine qualunque sia il risultato. Andremo là con la testa alta”.